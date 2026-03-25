Tre (!) MoDo-spelare straffas – han stängs av i fyra matcher

Blytungt för MoDo – efter två raka förluster.

Nu blir det ännu värre då tre spelare fälls i disciplinnämnden

August Berg och Oscar Pettersson fälldes för förstärkning.

Dessutom stängs Emil Larsson av för huvudtacklingen mot AIK:s 19-årige Sid Boije, som gjorde att talangen fick åka till sjukhus.

Emil Larsson fick matchstraff. Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

MoDo Hockey har gjort något av en kollaps över de två senaste matcherna. Efter en ruggigt stark inledning på kvartsfinalsserien mot AIK, såg det närmast avgjort efter match tre.

Men sedan har man förlorat stort i två raka matcher. I gårdagens hemmamatch i Hägglunds Arena kunde man inte stänga serien, utan förlorade för andra matchen i rad. Detta med stora siffror. Men redan i den första perioden, vid ställningen 0–0, hände något som ledde till att Emil Larsson anmälts.

Fick matchstraff – straffas nu

Veteranforwarden åkte in med hög fart och träffade unge Sid Boije i huvudet med axeln. Det ledde till bråk och Emil fick både ett matchstraff för huvudtacklingen och en roughing-utvisning i efterspelet.

Emil Larsson anmäldes, liksom Oscar Pettersson och August Berg efter matchen för olika händelser. Emil Larsson stängs av i fyra matcher för tacklingen mot Sid Boije och får betala 15 000 kronor i böter. Samtidigt tilldelas Pettersson och Berg böter på 10 000 kronor för förstärkningar.