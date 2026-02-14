HV-löftet blir AIK:s backlösning inför deadline

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Martin Johnsen ut, Lucas Lagerberg in. AIK får den 21-årige backen på lån när HV71 kallar tillbaka norske centern. Detta enligt Expressen.

HV71 lånar ut Lucas Lagerberg till AIK. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

Trots ett tidigare avtal med Mora valde Martin Johnsen AIK när det i november blev dags för ett lån till Hockeyallsvenskan. Nu har han kallats tillbaka av HV71, två dagar innan deadline för övergångar. Detta då centern inte riktigt fått det att stämma i stockholmslaget.

Men AIK går inte helt tomhänta ur det hela.

Efter Expressens uppgifter om ovanstående fyller man på under lördagen med det faktum att 21-årige backen, Lucas Lagerberg, skickas åt andra hållet. Lånet från SHL-klubben kan avslutas en gång efter deadline (15 februari), men isåfall kan han inte skickas till AIK på nytt.

Vansbro-fostrade backen har två raka säsonger i Hockeyallsvenskan bakom sig. Detta med Tingsryd och Björklöven. Under 2025/26-säsongen har tidigare juniorlandsmannen noterats för åtta poäng på 42 matcher i SHL, med HV71. Under senare tid har hans roll dock blivit mindre, och därmed lånas han ut till AIK.

Source: Lucas Lagerberg Hoen @ Elite Prospects