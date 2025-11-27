Trots det tidigare avtalet, skrivet till 2027, valde Martin Johnsen AIK som sitt lån. Nu ger den unge HV71-centern sina tankar kring Mora-nobben – och de starka reaktioner som följt.

– Jag tycker kanske att det är lite roligt också ibland, så det är inget jag tar åt mig, säger 21-åringen till hockeysverige.se efter AIK-debuten på Hovet.

Martin Johnsen i Mora och AIK. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Se intervjun i videospelaren ovan.

När Martin Johnsen, under förra säsongen, gjorde succé i Mora skrev han ett nytt kontrakt som skulle hålla honom i Dalarna till 2027. Ett avtal som bröts när han endast ett halvår senare valde att utnyttja SHL-klausulen och flytta till HV71. Idag var han tillbaka i spel i Hockeyallsvenskan, men inte i Mora.

Onsdagens 1–2-förlust mot MoDo blev debuten i AIK för Johnsen efter att han under gårdagen nobbat Dala-laget och lånats ut till Stockholmsklubben.

– Vi fick frågan av HV71 och tackade ja men Martin tackade nej till oss av någon anledning. Det var en väldigt märklig situation från start till mål, sade Mora-sportchefen Andreas Hägglund till Expressen under tisdagen, samtidigt som tidningen menar att klubben samlat in 200 000 kronor för att bland annat få in Johnsen.

När hockeysverige.se möter den norske centern har han hunnit landa i de reaktioner som varit kring regelverket, som tillåter spel i AIK, trots tidigare avtal med Mora.

– Jag har fått med mig det, säger han om reaktionerna från Mora-håll och fortsätter:

– Jag tänkte att jag kanske skulle få andas lite när jag kommit hit, men det blev mycket. Det är så det är, det får man leva med. Hockey betyder mycket för många.

Har du fått stänga ner sociala medier på telefonen?

– Nej, så illa har det inte varit. Det är många som har kommenterat, men jag bryr mig inte så mycket. Jag tycker kanske att det är lite roligt också ibland, så det är inget jag tar åt mig.

Förklarar valet: ”Sugen på att spela i ett topplag”

Enligt bestämmelserna hade Mora första tjing på att plocka in Johnsen, men spelaren valde, som sagt, att själv säga nej.

– Regeln i sig själv är väl lite konstig, men det är inte jag som styr reglerna så jag gör bara det jag tycker är bäst för mig, säger Johnsen om att spela för AIK trots tidigare Mora-avtalet.

– Jag måste ju tänka på mig själv också. Det kändes rätt, och då blev det så, fortsätter han om valet.

Till skillnad från förra året då Mora gick till kvartsfinal, med Johnsen i spetsen, har Mora haft det tufft i serieinledningen. Något som den unge centern menar spelat in i detta val.

– Det gör det ju. Jag var sugen på att spela i ett topplag, så det var det som spelade in mycket till att det blev som det blev, säger han och fortsätter om vad han har för förhoppningar för tiden i AIK.

– Att spela många minuter, spela med pucken, och hitta självförtroende och glädje. Sen hoppas jag att vi kan kämpa i toppen och kanske komma långt i ett slutspel.

Source: Martin Johnsen @ Elite Prospects