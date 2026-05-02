Tvingades lämna – klar för rivalen

Hugo Jonasson blev inte kvar i Oskarshamn – nu är backen istället klar för Kalmar. Karriären fortsätter därmed sju mil söderut.

— Vi ser en stor potential i Hugo och vi är säkra på att detta är en bra möjlighet för båda parter, säger sportchef Daniel Stolt.

Hugo Jonasson under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Oskarshamn och Nybro den 2 januari 2026 i Oskarshamn.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Efter fem säsonger i Oskarshamn tvingades Hugo Jonasson lämna klubben. Backen gjorde under tiden i klubben 72 matcher i SHL samt över 100 matcher i Hockeyallsvenskan. Blott 22 år gammal har han länge setts som en framtidsspelare i Oskarshamn.

Lyftet har däremot uteblivit under de senaste säsongerna. Därav valde Oskarshamn också att inte förlänga kontraktet med backen.

Nu har Kalmar istället valt att plocka in honom. Det blir nu en flytt sju mil söderut och till länsrivalen.

— För ett par år sedan imponerade Hugo stort i SHL. Han är enormt bra tränad och kommer att tillföra en dimension i vår defensiv som vi letat efter. Vi ser en stor potential i Hugo och vi är säkra på att detta är en bra möjlighet för båda parter, säger Daniel Stolt i ett pressmeddelande.

Hugo Jonasson har gjort en juniorlandskamp för Sverige och var väldigt nära att slå sig in i JVM-truppen 22/23. Som sista spelare fick han sedan lämna innan mästerskapet drog igång. Nu väntar en omstart i Kalmar, som slutade tvåa i serien förra säsongen.

Även Marcus Limpar-Lantz har skrivit på för klubben. Han kommer senast från Vimmerby och har skrivit på för två säsonger.

Source: Hugo Jonasson @ Elite Prospects