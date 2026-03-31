Tvingas lämna Oskarshamn: ”En chock”

Efter fem raka säsonger blir det ingen fortsättning för Hugo Jonasson i IK Oskarshamn. Detta trots indikationer på att han skulle få stanna i klubben.

– Jag är både lite förvånad och besviken, säger 22-åringen till Barometern.

Hugo Jonasson tvingas lämna IK Oskarshamn. Foto: Andreas Sandström / Bildbyrån

Indikationerna Hugo Jonasson hade fått från IK Oskarshamn var att det skulle bli en fortsättning i klubben. Så blir det inte. Efter 150 matcher i IKO-tröjan får 22-åringen se sig om efter ett nytt lag.

– Jag är både lite förvånad och besviken så klart. Jag hade fått indikationer på att de ville ha mig kvar och det kom som en chock, säger nu Jonasson själv till Barometern.

Backen anslöt till IK Oskarshamn säsongen 2021/2022. Under sina fem raka säsonger har han testat på spel i J20, hockeyallsvenskan och SHL. Jonasson ser tillbaka på sina tre första år med glädje, under de två senaste säsongerna har han haft det tuffare hockeymässigt.

– Jag har blivit satt i ett visst fack – och jag har ingen annan än mig själv att skylla.

Det finns en tydlig bild av rollen, den defensiva backen som förväntas spela enkelt längst sargen.

– Lite så. Har jag gjort något misstag har det inte alltid varit okej, uppger backen till Barometern.

Dialog med sportchefen: ”Det kom från ingenstans”

Under säsongens gång har både Hugo Jonasson själv och hans agent pratat med IK Oskarshamns sportchef Arsi Piispanen. 22-åringen hade fått uppfattningen om att klubben ville ha kvar honom till den kommande säsongen.

– Agenten har pratat med Arsi och då har jag förstått det som att de ville ha mig kvar. Det kom från ingenstans och jag hade inte sagt upp lägenheten och sådana saker. Men jag respekterar beslutet, det är så det funkar i denna branschen.

Jonassons plan var att stanna kvar i IK Oskarshamn och har därför inga tankar om hur hans framtid kommer att se ut.

Source: Hugo Jonasson @ Elite Prospects





