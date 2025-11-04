Henrik Gradin har utgående kontrakt med MoDo Hockey.

Nu svarar han om sin framtid i klubben – och intresset från andra klubbar.

– Jag har fått förfrågan om hur mitt nästa år ser ut, säger Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

MoDo Hockey kommer att ha ett par viktiga beslut att fatta gällande organisationen kring herrlaget. Både sportchefen Henrik Gradin och huvudtränaren Mattias Karlin har nämligen kontrakt som löper ut efter årets säsong i HockeyAllsvenskan.

Henrik Gradin menar att han inte har haft några samtal med MoDos styrelse om sin egen kontraktssituation. Däremot förklarar ”Hinken” att det finns en deadline som innebär att förhandlingarna ska vara klara den här månaden.

– Inte om framtiden, nej. Men jag har inte funderat på det så jättemycket och jag har i mitt avtal att kontakten ska inledas i november och samtalet avslutas innan novembers slut. Så är avtalet skrivet från styrelsens sida och det är för klubbens och sportchefens bästa, säger Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

Henrik Gradin bekräftar intresse från andra klubbar

Det var 2021 som Henrik Gradin klev in som sportchef för MoDo Hockey parallellt med sitt arbete som scout för NHL-klubben Colorado Avalanche. Sedan tidigare i år har Gradin däremot lämnat jobbet i Colorado för att vara sportchef på heltid i MoDo.

Många klubbar vill vara tidigt ute med att rekrytera sportchefer och eftersom att Gradins kontrakt löper ut nästa år bekräftar 52-åringen nu att andra klubbar har visat intresse för honom.

– Det har jag. Jag tror inte att jag är arbetslös nästa år. Men jag ska vara ärlig och säga att jag inte har något bud på bordet, säger Gradin och svarar sedan även att klubbar har kontaktat honom för att höra om hans situation:

– Jag har fått förfrågan om hur mitt nästa år ser ut, ja.

I slutet av månaden lär det alltså komma ett besked kring Henrik Gradins framtid i MoDo Hockey.

Source: MoDo Hockey @ Elite Prospects