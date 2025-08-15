Beskedet: Gradin lämnar NHL-jobbet

Vid sidan om sportchefsjobbet i MoDo har Henrik Gradin jobbat som scout åt Colorado Avalanche.

Till den kommande säsongen lämnar sportchefen sitt NHL-uppdrag.

– Det skulle i hockeyallsvenskan ta för mycket tid från MoDo, säger han till Expressen.

Henrik Gradin lämnar jobbat som scout i Colorado.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Sedan 2018 har Henrik Gradin jobbat som scout åt Colorado Avalanche. Även efter att han tog över som sportchef i MoDo 2021 har arbetet med NHL-klubben fortlöpt, men efter degraderingen från SHL till Hockeyallsvenskan går nu Gradin skilda vägar med Avalanche till den kommande säsongen.

– Jag hade en bra roll såtillvida att jag jobbade som pro scout, då är det SHL-spelare och free agents som är aktuella. Jag såg väldigt mycket matcher när vi var i SHL, Colorado fick en bra blick tack vare det. En normal scout ser kanske 15 matcher, jag ser 52 matcher i SHL, säger Gradin till Expressen.

– Det skulle i hockeyallsvenskan ta för mycket tid från MoDo. Jag kommer se mycket SHL-matcher ändå, men jag behöver inte resa Sverige runt för att se dem.

”Den tiden behöver jag lägga på MoDo”

Enligt Gradin var det på bägge parters initiativ som samarbetet nu avslutas.

– Man får en kravbild varje år vad som ska göras och de var väldigt nöjda med fjolåret. De har aldrig haft bättre täckning på SHL. I år kräver de fortsatt bra bevakning av mig och den tiden behöver jag lägga på MoDo, säger han.

Under Henrik Gradins år som scout i Sverige har Avalanche värvat free agent-spelare från SHL i form av Andreas Wingerli (Skellefteå) och Jere Innala (Frölunda). Klubben har under samma period draftat tre svenskar i form av Nils Åman, Oskar Olausson och Linus Funck.