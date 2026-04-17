När Nybro Vikings säsong tog slut var även Hannes Hellbergs tid i klubben över.

Nu är han klar för konkurrenten Vimmerby, det uppger Expressen.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Den 21-årige forwarden Hannes Hellberg har hoppat runt bland flera olika klubbar de senaste säsongerna. Efter att säsongen tog slut för Nybro stod det klart att han forwarden inte blir kvar i klubben. Nu blir det återigen ett klubbyte för Hellberg.

Enligt uppgifter till Expressen ska forwarden vara klar för seriekonkurrenten Vimmerby.

Efter en lovande säsong i Västerås återvände Hellberg till Leksands IF inför säsongen 2024/2025, med målet att ta en plats i SHL. Det blev dock en tung period utan poängproduktion, vilket ledde vidare till en flytt till Almtuna. Under mitten av säsongen flyttade han sedan vidare från Almtuna och återvände till Nybro.

Nu ser karriären ut att fortsätta i konkurrenten Vimmerby. Tanken är att Hellberg ska få tid att utvecklas, utan samma press som tidigare. Samtidigt kan han kliva fram och bli en av lagets mest offensiva nyckelspelare. Under årets säsong noterades Hannes Hellberg för totalt 15 poäng på 46 matcher, han gjorde först tio poäng på 27 matcher i Almtuna och avslutade sedan med fem poäng på 19 matcher i Nybro.

