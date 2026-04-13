Nybro Vikings kommer att bygga upp rejält till nästa säsong.

Klubben bekräftar att nio spelare lämnar − däribland två av målvakterna.

Hugo Hävelid är en av nio spelare som blir avtackad av Nybro. Foto: Patric Söderström/Bildbyrån

Nybro Vikings överraskade den här säsongen och tog en direktplats till kvartsfinal i HockeyAllsvenskan. Där tog det dock stopp direkt sedan Nybro blivit utslagna med 4-0 i matcher av BIK Karlskoga.

Sedan säsongens slut har det varit mörka rubriker kring Nybro. Bland annat har huvudtränaren Hampus Sylvegård oväntat fått sparken på grund av ett ”missnöje på ett antal punkter”. Samtidigt har också Tex Williamsson tvingats lämna klubben och riktat skarp kritik mot Nybro. Samtidigt har Nybro däremot presenterat tre nyförvärv då de värvar Melvin Wersäll från Almtuna samt Filip Lennström och Zach Wytinck från Troja-Ljungby.

Nu går Nybro också vidare med lagbygget och tackar av ett stort antal spelare som inte blir kvar i föreningen till nästa säsong. Totalt är det nio spelare som lämnar, bekräftar klubben på sin hemsida. Det handlar om målvakterna Alexander Hellnemo och Hugo Hävelid, backarna Adrian Carnebo och Linus Lindgren samt forwards Alex Ciernik, Emil Forslund, Hannes Hellberg, Miika Pitkänen och Karl Sterner.

− Vill rikta ett stort tack för spelarnas insats i Vikings-tröjan och önska dem lycka till i framtiden, säger sportchef Mikael Aaro.

Här är spelarna som lämnar Nybro Vikings

Av dessa har Hugo Hävelid och Karl Sterner endast varit utlånade till Nybro och återvänder nu till sina respektive klubbar. Sterner ska spela i Södertälje igen nästa säsong medan Hävelid ska återvända till Djurgården. Hugo Hävelid uppges dock återigen bli utlånad till HockeyAllsvenskan. Aftonbladet har uppgett att Hävelid kommer att spela i Almtuna på lån under nästa säsong.

Linus Lindgren värvades till Nybro förra året men tillbringade stora delar av säsongen på lån i Hockeyettan. Adrian Carnebo anslöt sent från Östersund men blir alltså inte kvar i Nybro. Alex Ciernik har spelat en och en halv säsong i Nybro men skrev nyligen ett NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers och ska spela i Nordamerika nästa säsong. Hannes Hellberg värvades tillbaka till Nybro från Almtuna under säsongen men fick inget lyft och nu blir han klubblös. Miikka Pitkänen anslöt till Vikings från Södertälje men missade stora delar av säsongen på grund av skador.

Den som har varit längst i klubben av de som lämnar är Emil Forslund. 32-åringen har gjort två säsonger i Nybro och var lagkapten för Vikings under förra säsongen. Till årets säsong petades han som kapten och forwarden, som vann SM-guld med Växjö 2021, lämnar nu och får leta efter en ny klubb.

Source: Nybro Vikings IF @ Elite Prospects