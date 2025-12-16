Nybro Vikings existens står på spel då klubben är i ekonomisk kris.

Nu gör klubben förändringar i truppen – och värvar Hannes Hellberg från konkurrenten Almtuna.

”Värvningen av Hellberg medför inga utökade kostnader för föreningen”, skriver Nybro på sin hemsida.

Viggo Nordström ut och Hannes Hellberg in för Nybro Vikings. Foto: Bildbyrån

Den ekonomiska situationen i Nybro Vikings är allvarlig. Klubben behöver få in fyra miljoner kronor på kort tid för att överleva. Situationen förvärrades också nyligen sedan kommunen meddelat att de inte tänker sponsra klubben med mer pengar.

Nu väljer Nybro samtidigt att göra förändringar i sin trupp.

Klubben meddelar på sin hemsida att Viggo Nordström lånas ut till Hudiksvall i HockeyEttan, efter att endast ha noterats för 0+1 på 26 matcher. Samtidigt plockar Nybro in en ersättare från konkurrenten Almtuna.

Hannes Hellberg återvänder till Nybro Vikings

Hannes Hellberg har varit bänkad av Almtuna i de senaste matcherna och nu bryter han sitt avtal med Uppsala-klubben. Hellberg återvänder i stället till Nybro och klubben understryker att värvningen av forwarden inte utgör någon kostnad.

– När vi lånar ut Viggo skapar det ett utrymme både numerärt och ekonomiskt i min budget och då väljer vi signa Hannes Hellberg som går skilda vägar med Almtuna IS. Hannes Hellberg är en skicklig spelare som är duktig på att skapa offensiv zontid och en stor fördel är att han är bekant med vår miljö. Han känner till stora delar av vårt tränarteam, flera spelare från föregående säsong och kommer att kunna kliva in och bidra med energi redan imorgon mot Björklöven, säger sportchef Mikael Aaro.

Hannes Hellberg spelade 17 SHL-matcher för Leksand förra säsongen men blev även utlånad till Nybro. Där stod han för 16 poäng på 26 matcher i HockeyAllsvenskan. Under årets säsong i Almtuna har Hellberg noterats för tio poäng på 27 matcher. Hellberg spelar för Nybro redan under onsdagens match mot Björklöven, men han kommer inte att spela på fredag när Nybro och Almtuna möts. Detta på grund av en överenskommelse mellan klubbarna.

