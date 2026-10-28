Gustav Salmi Lilja var tillbaka i Mora – och sänkte då sitt gamla lag.

Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

Inför årets säsong lämnade Gustav Salmi Lilja Mora under uppmärksammade former då han såldes till konkurrenten Södertälje. Salmi Lilja själv menade att uppbrottet inte skett på hans initiativ, medan Mora gav en helt annan bild av situationen.

– Jag tycker att det har blivit lite olyckligt, som det har formulerats. Vi hade gärna haft kvar Gustav. Han var tänkt som en av våra ledande spelare, och vi är ledsna över att han ville lämna, sade dåvarande klubbdirektören Johan Strömwall till hockeysverige.se .

– Till slut kommer man till en gräns där det är "game over" och måste ta ett beslut. Jag har inte letat efter något nytt uppdrag. Jag har förberett mig på att spela i Mora, sade Salmi Lilja själv till hockeysverige.se.

Gustav Salmi Lilja gör sitt första mål för Södertälje

I kväll var Gustav Salmi Lilja tillbaka i Mora för första gången som motståndare. Då blev han också matchhjälte för sitt SSK.

Södertälje hade tagit ledningen med 2-0 i första perioden men tappade då Mora hämtade upp till 2-2 i andra perioden. Matchen stod och vägde i tredje perioden innan Salmi Lilja klev fram med mindre än fem minuter kvar att spela.

Gustav Salmi Lilja höll sig framme vid bortre stolpen och slog in 2-3 vilket också kom att bli slutresultatet. Det var även 24-åringens första mål i SSK-tröjan sedan han missat stora delar av säsongsinledningen på grund av skada.

– Det var bök och stök, brottning, hej och hå. Det var väl Laavainen som knäppte in den och pucken damp ner där precis på min backhand. Det var ett ganska enkelt mål faktiskt. Det är det perfekta hockeymålet, säger Salmi Lilja till TV4 efteråt.

Piken mot Mora: "Svider lite extra för dem"

Det var såklart också extra speciellt för Gustav Salmi Lilja att göra mål mot just Mora.

– Det känns lite konstigt men det är sjukt kul att möta dem. Det var lite tjafs och ”gnabb” mot grabbarna. Jag fick ju hänga en kasse här också så det svider väl lite extra för dem, säger han med ett leende.

Södertälje studsar därmed tillbaka efter bottennappet mot Nybro Vikings senast. Det var dock Mora som var det bättre laget i stora delar av matchen och vann skotten med 31-17. Salmi Lilja var därmed inte helt nöjd trots vinsten.

– Det enda vi tar med oss i dag är tre poäng. Det är mycket som vi vill göra bättre. Det är klart att det är extra skönt att vinna när det är sådana matcher, och tre poäng är alltid tre poäng, säger SSK-forwarden.

Mora – Södertälje 2–3 (1-2,1-0,0-1)

Mora: Hampus Larsson, Oliver Tärnström.

Södertälje: Gabriel Olsson, Philip Lantz, Gustav Salmi-Lilja.