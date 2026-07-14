Gustav Salmi-Lilja lämnar Mora.

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Gustav Salmi Lilja är en stomspelare i Mora IK och var tänkt att ta en stor roll till hösten. Nu kommer däremot ett tungt slag för dalaklubben. Forwarden är klar för en annan klubb och lämnar omgående.

Det innebär att Mora får ett sent bakslag inför nästa säsong.

Mora hade innan det här beskedet en full forwardssida med 13 namn. Nu får de däremot ge sig ut på jakt efter förstärkning, och det efter en spelare som dessutom är en ledare i laget. Istället kommer han nu att spela i konkurrenten Södertälje SK nästa säsong.

– Efter en bra dialog mellan samtliga parter har vi hittat en lösning som känns rätt. Gustav har varit en viktig del av Mora IK under flera säsonger och vi vill tacka honom för hans stora engagemang och insatser i klubben. Samtidigt är vi nöjda med den överenskommelse som träffats, som är bra för både spelaren och föreningen. Vi önskar Gustav stort lycka till i den fortsatta karriären, säger klubbdirektör Johan Strömwall i ett pressmeddelande .

Gustav Salmi-Lilja har gjort två säsonger i Mora sedan han anslöt från Västervik. Där har han bidragit med inte minst fysik och stabilitet. Men nu blir det alltså en skilsmässa mellan parterna och spel i en annan allsvensk klubb.