Svaret: "Vi hade gärna haft kvar Gustav"

Johan Strömwall och Gustav Salmi-Lilja. Foto: Bildbyrån (montage).

Under sina två år i tröjan hade Gustav Salmi-Lilja vuxit fram till en viktig del av stommen i Mora IK. Därför var det än mer överraskande när parterna, tidigare i veckan, bröt kontraktet i förtid.

Salmi-Lilja blev snabbt därefter klar för Södertälje SK. Han menade dock, i Mora Tidning , att han varit inställd på att spela kvar i Dalarna, och att uppbrottet inte skett på hans initiativ.

– Det är en ganska komplex situation. Tror inte jag ska stå här och prata öppet i media om allting, även fast jag alltid vill vara ärlig, sa han bland annat under onsdagen.

Nu svarar Johan Strömwall, klubbdirektör i Mora IK, och ger en annan bild av det hela:

– Jag tycker att det har blivit lite olyckligt, som det har formulerats. Det uppstod en situation där Gustav och hans sambo bestämde sig för att de ville lämna flytta. Vi hade gärna haft kvar Gustav. Han var tänkt som en av våra ledande spelare, och vi är ledsna över att han ville lämna. Nu hittades en lösning som alla var okej med. Det är tråkigt när sådant händer, men då får man hitta det tillsammans, säger Strömwall till hockeysverige.se.

Salmi-Lilja: "Till slut kommer man till en gräns"

När hockeysverige.se även når Gustav Salmi-Lilja har några veckor hunnit gå sedan det hela uppdagades.

– Jag har haft vetskapen om det ett tag så jag känner ändå att jag har landat i det. Men det är såklart blandade känslor. Att lämna en klubb som man har känt mycket för är tufft. Det känns som att jag har varit här längre än två år, säger han.

Hur ser du på Johans ord om att det var ni som bestämde er för att flytta?

– Till slut kommer man till en gräns där det är "game over" och måste ta ett beslut. Vilket resulterade i att jag och min sambo ville lämna. Nu blickar jag framåt och kommer inte svara på mer frågor. Jag är tacksam över min tid i Mora, men samtidigt sjukt entusiastisk och laddad att komma till SSK.

Gustav Salmi-Lilja. Foto: Johan Löf/Bildbyrån.

Salmi-Lilja fortsätter att utveckla situationen:

– Jag har inte letat efter något nytt uppdrag. Jag har förberett mig på att spela i Mora, men Södertälje är det laget som sedan kom in i bilden.

Oavsett hur 23-åringen nu tackar för sig finns det starka bandet till Mora kvar.

– Det är svårt att beskriva, men någonstans knyter man starka band med ganska många människor. Mora är ett litet ställe och man kommer i kontakt med mycket folk, många som är intresserade eller inblandade i hockeyn. Sen är det alla lagkamrater som varit helt fantastiska. Det är många som pratar om det, att man är så tajta i Mora, och det är verkligen så. Det har varit en ära och en otroligt bra tid, säger han.

Tydliga målet: "Jag vill nå SHL med Södertälje"

Den HV71-fostrade forwarden berättar samtidigt att samtalen med Södertälje, genom Andreas Johansson och Emil Georgsson, gör honom spänd på att se vad som väntar 2026/27.

– Det de säger är lockande, att vi satsar på att gå upp till SHL. Det är en jäkligt rolig utmaning och jag har höga förväntningar. Jag tycker att lagbygget i stort ser sjukt intressant ut. Det är många som varit i många ligor, många som spelat i Hockeyallsvenskan och har den erfarenheten. Sen är det en bra blandning mellan svenskar och importer. Laget ser grymt ut, och jag tror att vi har stora möjligheter att gå hur långt som helst.

Vad är ditt personliga mål i SSK?

– Jag vill nå SHL med Södertälje. Det är min målsättning.

Gustav Salmi-Lilja lämnar isen med en skada 10 februari 2026. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Tändvätska finns också redan i Gustav Salmi-Lilja efter en allvarlig underkroppsskada som hållit honom borta sedan början av februari.

– Det var en tuff period i början när man inte ens kan bära kaffekoppen till soffan. Sen tycker jag ändå att jag har skött mig rehab bra. Jag känner mig redo för spel och det har jag väl varit under en period nu, säger han.

"Skönt att slippa möta honom i sarghörnet"

Under Salmi-Liljas tid i Mora har klubben haft en fin rad på sin hemmaplan, mot just SSK. Nu är det tunga och fysiska lag som han ser hans eget.

– Jag tror att jag har mött de flesta som varit i andra klubbar också, och vet hur tufft det är att möta alla, säger han och fortsätter om förutsättningarna att nå SHL.

– Det är väldigt bra spelare, och en hög konkurrens inom laget vilket driver upp tävlingsnivån på både träningar och matcher. Det känns ändå som att vi står med ett topplag på pappret. Sen gäller det att utvecklingen går framåt hela tiden, och att man får det att fungera.

Är det någon du ser fram lite extra att ha bredvid dig istället för mot dig?

– Ja, där har vi en del. Gabriel Olsson har varit en jävel att möta faktiskt. Vi har mött varandra mycket både i hockeyallsvenskan och hockeyettan så det ska bli skönt att ha honom bredvid sig. Sen är en sådan som Niklas Arell sjukt stark och tuff, så det ska bli skönt att slippa möta honom i sarghörnet, avslutar Gustav Salmi-Lilja.