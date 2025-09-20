AIK vann seriepremiären mot Västerås med 2–1 trots tidiga skadeproblem.

Efter matchen öppnar huvudtränare Fredrik Hallberg för att få in fler kroppar i laget.

– Vi får leva lite från dag till dag, som det är just nu, säger han till hockeysverige.se.

Fredrik Hallberg och inlånade Erik Aterius. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Redan inför seriepremiären mot Västerås kände sig AIK tvungna att låna in spelare från Hockeyettan (Erik Aterius från Väsby IK). Daniel Muzito Bagenda hade brakat in i sargen under träning, två dagar innan det var dags att släppa pucken, och plötsligt gjorde han istället Christoffer Björk, John Dahlström och Oliver Tärnström sällskap på läktaren under fredagen.



Matchen slutade med en 2–1-seger, men i statistiken 35–18 i skott på mål var det tydligt att ”Gnaget” saknade lite av sin spets.



– Jag tycker att jag fick det svaret som vi har jobbat med, att vi är aktiva, kör, sliter, åker mycket skridskor, spelar. Nu är det en premiär och så, men i det här jobbet ska vi spela också, säger Fredrik Hallberg till hockeysverige.se efter säsongens första match.

– Vi får leva lite från dag till dag, som det är just nu, och plocka ut allt vi kan. Så är verkligheten, fortsätter han om skadeläget i truppen.



Ingen exakt prognos har ännu fallit kring Muzito Bagenda, men orden ”borta en längre tid”, kommunicerades av klubben inför nedsläpp. Därmed saknar AIK två av sina tre ordinarie centrar under en tid framöver (Björk skadad sedan fjolårets finalserie) och får fortsätta att klippa och klistra i serieinledningen.



– Absolut, säger Hallberg om att matchvinnande centern Daniel Ljungman blir viktig i detta.

– Men de var lite utvilade efter vårt PK där i fem minuter så de har lite krut kvar, fortsätter han om centersidan mot Västerås (Nord, Ljungman, Bengtsson och Boije).



Ser det ut som att du kommer få tillbaka någon närmsta tiden?

– Nej, vi får inte tillbaka någon till nästa match (Björklöven borta). Kanske någon nästa vecka någon gång. Vi får se.



Tittar ni på fler korttidslösningar, precis som Erik Aterius?

– Ja, det kan bli så att vi måste göra det helt enkelt.

Hyllar ungtupparna: ”Alla kommer vara viktiga”

Samtidigt väljer även AIK:s nye huvudtränare att hylla de unga spelare som skapade flera chanser mot Västerås, i sin fjärdekedja.



– Ja, de gör det jättebra. Vi behöver alla. Jag har sagt hela försäsongen att alla kommer att vara viktiga för oss, så att alla chippar in är vi jätteglada för, säger han om Borna Kopac, Sid Boije och Elliot Sigrell.



36-årige Anders Grönlund, som fick ta en tidig dusch i debuten, fortsätter om sina unge back-kollegor Viggo Gustafsson och Gustav Sjöqvist.



– Det är grymt. Alla unga som kommer upp har tekniken vi gamla bara önskar att vi hade. De tar kliv varje dag och växer. Sen får man be dem att göra sina svåra saker så högt upp i banan som möjligt, men man lär sig vad som är att vara en bra försvarare. Jag tycker de gör det bra. Det är bara att bygga vidare, säger han till hockeysverige.se.



Hur tycker du stämningen var här på Hovet i debuten? (7414 på plats)

– Det var elektriskt, magiskt. Det var kul att se när man kommer till premiär. Jag tyckte också att vi spelade bättre hockey än vad vi gjort tidigare under försäsongen. Lite rakare, lite mer skottvillighet, så det är något vi bygger vidare på, avslutar nyckelpjäsen.



