AIK-svaret: ”Sådana situationer vi vill få bort”

Anders Grönlunds debut i AIK-tröjan fick ett tidigt slut.

Efter 2–1-vinsten i seriepremiären mot Västerås, ger 36-åringen sin syn på situationen.

– Jag ser inte något tryckrörelse själv, säger han uppgivet till hocekysverige.se.

Anders Grönlund och Fredrik Hallberg. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Malte Sjögren jagade pucken ner mot AIK:s hörn i den tredje perioden gjorde Anders Grönlund det han var inplockad att göra. Ändå slutade det hela med 5 + Game, matchstraff för crosschecking.



Efter 2–1-vinsten ger en smått uppgiven Grönlund sin version av händelsen.



– Jag kollade nu bara för att ha lite kött på benen. Det är en icing-puck som det är en kamp om, där han kommer precis före. Jag upplevde det inte som något farligt när jag gjorde det heller. Sen var det olyckligt, men när man ser på videon i efterhand så tappar vi bägge skären. Han försöker spela mellan sina egna ben och jag försöker parera det och tappar skäret i samma veva. Jag ser inte något tryckrörelse själv, men det är klart när man pausar och tittar på sådana videor så är det svårt att säga, säger han till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är sådana här situationer vi vill få bort. Att man tar ett lite tidigare beslut med icing och inte. Olyckligt, men när jag frågade han direkt efter så var det mest näsan han hade ont i, och inte huvudet.



Menar du att du vill ha en avblåsning för icing?

– Han är snabbare än mig så det är klart att vi ska spela, men det är olyckligt det som sker. Vi får se vad efterbörden blir av det här, men det viktigaste är väl att vi bägge är hela och friska, säger Grönlund.

Fredrik Hallberg: ”Jag litar på dem”

Fredrik Hallberg, som går segrande ur sin första match som huvudtränare i AIK, är inne på samma spår som sin nye back.



– Som jag ser det så blir det en liten touch innan sargen som han faller på. De har ju stått och tittat på det, domarna, så jag litar på dem, säger han.



Du har pratat om att ni även ska träna mer fysiskt. Var ni för heta?

– Nej, jag tycker att det var en bra balans på allting idag. Det är hockey, bägge lagen vill vinna.



För Grönlund återstår det nu att se om detta får ytterligare konsekvenser i inledningen på hans AIK-karriär.



– Ja, man känner nu efteråt att man fortfarande har energi och kraft i kroppen, man vill spela vidare. Sen när man vinner så här så är det skitsamma hur det ser ut. De gjorde ett jättebra jobb i PK och lyckades hålla matchen. Så det är väl det viktigaste, säger Grönlund som fick se sitt lag hålla ifrån till 2–1-segern trots det långa boxplay-spelet.



Målskyttarna i matchen var Gustav Sjöqvist och Daniel Ljungman, båda i den första perioden.