Efter avskedet från AIK – klar för konkurrenten

Filip Windlert fick inte vara kvar i AIK.

Nu är backen klar för spel i konkurrenten Södertälje.

Filip Windlert.

Foto: Sara Damne/Bildbyrån

Södertälje meddelar via sin hemsida att Filip Windlert skrivit på ett korttidskontrakt med klubben. Beskedet kommer kort efter att Södertälje meddelat att man brutit avtalet med Andrew Nielsen, som skrev ett nytt kontrakt med klubben så sent som för en dryg månad sedan.

– Filip kommer in och ersätter Andrew. I Filip får vi in en stabil back med massor av erfarenhet av Hockeyallsvenskan. Vi är mycket glada över den här lösningen och hälsar Filip varmt välkommen till Sportklubben, säger sportchefen Emil Georgsson till sajten.

Windlerts kontrakt med Södertälje sträcker sig fram till den 31 oktober med option för förlängning.

Lämnade AIK efter en sommar av tystnad

32-årignen var lagkapten i AIK förra säsongen, men fick lämna klubben i somras efter att ha mötts av tystnad från sportchefen Lasse Johansson.

– Alltså, det enda man hör är att Lasse ska ringa mig. Men han ringer liksom aldrig. Då är det klart att då börjar man ju fundera på att uppenbarligen är det någonting som inte står rätt till. Då hade vi kunnat lösa det flera veckor tidigare. Jag är inte superknepig att ha att göra med, särskilt inte när det gäller AIK. Jag tror att vi hade kunnat lösa det jättefort om de hade haft intresse av det, berättade Windlert för Expressen i går.

Södertälje blir Windlerts fjärde klubb i Hockeyallsvenskan. Förutom AIK har han även spelat i Pantern och Malmö på allsvensk nivå.