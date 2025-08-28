Bryter nya kontraktet – efter en månad

I slutet av juli skrev Andrew Nielsen på en förlängning med Södertälje.

Nu bryter den allsvenska klubben kontraktet med backen.

Andrew Nielsen.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Södertälje att man bryter kontraktet med backen Andrew Nielsen.

– Vi har i samråd med Andrew kommit överens om att bryta hans avtal. Vi önskar honom lycka till i framtiden, säger sportchefen Emil Georgsson till sajten.

Återvände till Södertälje med skada

Beskedet kommer en dryg månad efter att Nielsen sent omsider förlängde sitt kontrakt med klubben, efter att dessförinnan lämnat Södertälje under våren. Värvningen kom i efterdyningarna av att både Daniel Norbe och Roope Laavainen ådragit sig skador, men när Nielsen dök upp i Södertälje i samband med att försäsongen drog igång var även han skadad, har Hockeynews rapporterat.

– Dagen innan han skulle komma hit så ringde han och berättade att han gjort illa sig. Nu ska vi undersöka honom, efter det vet vi mer. Vi måste få kontroll på situationen. Först skulle det bara ta någon dag men nu har det gått en vecka, sade Georgsson till sajten förra veckan.

Kort efter att Nielsens avsked blev officiellt meddelade Södertälje att man skrivit ett korttidskontrakt med AIK:s tidigare lagkapten Filip Windlert.