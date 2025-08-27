Lagkaptenen väntar på att AIK ska ringa: ”Blir ledsen”

Filip Windlert, 32, väntar fortfarande på ett definitivt framtidsbesked från AIK.

Nu kan lagkaptenen tvingas söka sig vidare.

– AIK betyder ju mycket för mig och för oss. Man blir ju ledsen och lite besviken när det slutar så här, säger han till Expressen.

Slutet för Windlert i AIK?

Foto: BILDBYRÅN

Filip Windlert har varit trotjänare och kapten under många säsonger i AIK. I våras tog säsongen slut på värsta sätt, då man åkte ut mot Djurgården i finalserien av Hockeyallsvenskan.

Kontraktet gick ut efter säsongen och i maj pratade Hockeysverige med Windlert. Då var han tydlig med att han ville bli kvar i klubben.

– Definitivt, jag trivs i AIK. Jag har varit lagkapten och varit en ledande spelare tycker jag både på och utanför isen i många år. Det är klart jag skulle vilja fortsätta den resan som vi har påbörjat nu. Jag har haft en dröm länge om att vara med och spela upp AIK i SHL och har varit en väldigt bidragande spelare i många år så det är klart att jag skulle vilja fortsätta med det, sade han då.

356 matcher och 90 poäng har den tidigare lagkaptenen samlat ihop till i AIK. Men i efterspelet av den tunga finalförlusten har det utkristalliserats att det ser ut att bli slutet på hans karriär i klubben

Svaret: ”Här och nu är det nej, men det kan ändra sig”

För Expressen berättar han nu att han var tvungen att ringa upp Lasse Johansson själv för att få det minsta klarhet i sin egen framtid i AIK. Sportchefen har nämligen inte lämnat något definitivt besked, inte ens nu med veckor till premiären.

– Nej, det är väl det som är lite lustigt. Vi var väl inne i juni någon gång och Lasse hade inte gett något besked. Han hade sagt att han skulle ringa mig. Sedan ledsnade jag lite och sa att jag vill ha ett ”ja” eller ”nej” på dagen.

Filip Windlert tog tag i det själv och fick ett svar som han inte hade önskat.

– Då fick jag ringa upp Lasse själv. Svaret jag fick då var att ”här och nu är det nej, men det kan ändra sig om några veckor”. Sedan har det inte varit något mer. Jag har inte hört något mer från AIK alls, säger han till tidningen.

AIK:s trotjänare får nu söka vidare fter en ny klubb, då 32-åringen inte är redo att lägga av.

– Jag har en son som växt upp nu, som stått på Hovet och kollat på AIK. Han sjunger med i ramsor och det är klart att det har blivit ett speciellt band. AIK betyder ju mycket för mig och för oss. Man blir ju ledsen och lite besviken när det slutar så här.

AIK-sejouren verkar stanna vid fem säsonger som kapten eller assisterande kapten.