Matchstraff för AIK-forwarden: ”Upp mot ansiktet”

Det blev en tidig dusch för AIK:s Jesper Emanuelsson under onsdagens 3–2-seger.

Efter en huvudtackling på Oskarshamns Ludvig Östman delades ett matchstraff ut.

Jesper Emanuelsson tacklar Ludvig Östman. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Redan i premiären mot Västerås åkte AIK på sitt första matchstraff för säsongen. Smällen från Anders Grönlund blev uppmärksammad på flera håll och nyförvärvet själv menade själv att båda spelare tappade skäret.



Idag, i onsdagsmötet med IK Oskarshamn, dröjde det dryga tolv minuter innan nästa matchstraff var ett faktum.



Tacklingen delades denna gång ut av Jesper Emanuelsson och ledde i första hand till en avvaktande utvisning. Därifrån började IKO om och satte 1–0 genom Herman Träff. Detta skulle dock inte bli AIK:s enda bestraffning i det hela. Efter videogranskning slog nämligen domarna fast 5+Game för Emanuelsson.



– Det är en träff med axeln upp mot ansiktet, säger TV4:s kommentator Tobias Dahlberg i sändningen.

Nära kvittering i boxplay

1–0 för Oskarshamn stod sig in i den första periodpausen – trots flera AIK-lägen i boxplay-spelet.



– Vi borde väl gjort mål, men målvakten läser det. Vi borde gjort det lite bättre, säger AIK:s Oskar Magnusson i TV4 vid pausen och fortsätter.

– Vi vet att vi är bra i boxplay. Kan man skapa lägen där när powerplay slappnar av lite… vi gjorde det bra.



Hampus Karlsson utökade till 2–0 för Oskarshamn i ett nytt powerplay, innan AIK till slut svarade mot slutet av andra perioden. Två snabba mål av Hugo Pettersson och Oscar Nord gav där 2–2 in i tredje. Alfred Barklund avgjorde sedan det hela i förlängningen.