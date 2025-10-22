Efterlängtad seger för Troja-Ljungby – bröt förlustsviten mot Nybro

Troja-Ljungby vann med 6–3 mot Nybro

Dennis Fröland avgjorde för Troja-Ljungby

Andra raka nederlaget för Nybro

Troja-Ljungby har haft en tung period med sju förluster i rad i hockeyallsvenskan. Men hemma mot Nybro bröts den tuffa sviten. Det blev 6–3 (2–1, 2–1, 2–1) i matchen i SP Arena.

Troja-Ljungby–Nybro – mål för mål

Troja-Ljungby startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Max Wahlgren och Brady Risk innan Nybro svarade och gjorde 2–1 genom Jesper Mångs. Troja-Ljungby utökade ledningen på nytt genom Axel Wemmenborn efter 54 sekunder i andra perioden.

Nybro reducerade dock till 3–2 genom Tim Lindfors med 4.05 kvar att spela av perioden.

Troja-Ljungby gjorde 4–2 genom Dennis Fröland efter 17.32. 4.19 in i tredje perioden slog Julius Bergman till framspelad av Hampus Eriksson och Miikka Pitkänen och reducerade. Men mer än så orkade Nybro inte med.

13.43 in i perioden nätade Troja-Ljungbys Allan Mcshane på pass av Jonathan Wikström och Albin Nilsson och ökade ledningen.

Efter 16.02 slog Lukas Sjöblom till framspelad av Max Wahlgren och Tom Hedberg och ökade ledningen för Troja-Ljungby. 6–3-målet blev matchens sista.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Troja-Ljungby på 14:e och sista plats och Nybro på sjätte plats. Troja-Ljungby har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 28 september låg laget på sjunde plats.

Nästa motstånd för Troja-Ljungby är Björklöven. Nybro tar sig an Vimmerby hemma. Båda matcherna spelas fredag 24 oktober 19.00.

Troja-Ljungby–Nybro 6–3 (2–1, 2–1, 2–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 1–0 (5.00) Max Wahlgren, 2–0 (8.38) Brady Risk (Isak Salqvist), 2–1 (14.38) Jesper Mångs (Julius Bergman, Hampus Eriksson).

Andra perioden: 3–1 (20.54) Axel Wemmenborn (Filip Forsmark, Filip Lennström), 3–2 (35.55) Tim Lindfors (Fredrik Granberg, Marcus Bergman), 4–2 (37.32) Dennis Fröland (Albin Nilsson, Adam Arvedson).

Tredje perioden: 4–3 (44.19) Julius Bergman (Hampus Eriksson, Miikka Pitkänen), 5–3 (53.43) Allan Mcshane (Jonathan Wikström, Albin Nilsson), 6–3 (56.02) Lukas Sjöblom (Max Wahlgren, Tom Hedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-1-3

Nybro: 2-0-3

Nästa match:

Troja-Ljungby: IF Björklöven, hemma, 24 oktober

Nybro: Vimmerby HC, hemma, 24 oktober