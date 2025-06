Stjärnorna tackas av i SSK: ”Fortsätter på annat håll”

Det blir ingen fortsättning i Södertälje SK för Nolan Stevens, Carter Souch och Viktor Liljegren.

Trion tackas av efter flitiga rykten och spekulationer kring framtiden.

Nolan Stevens och Carter Souch. Foto: Bildbyrån (montage).

I förra veckan berättade Södertäljes sportchef Emil Georgsson, för LT, att man inte hade några större förhoppningar kring Nolan Stevens, samt att det fanns en osäkerhet kring Carter Souch i och med hans skadehistorik.



Nu bekräftar SSK att de båda nordamerikanerna inte blir kvar i klubben över 2025/26. Detta tillsammans med Viktor Liljegren.



”Det står nu klart att Nolan Stevens, Viktor Liljegren & Carter Souch fortsätter sina karriärer på annat håll. Vi säger stort tack för insatserna i SSK och önskar samtliga lycka till framöver”, skriver man i ett inlägg på sociala medier.



För Liljegren innebär det en flytt efter tre år i tröjan medan Stevens och Souch både går vidare efter en säsong.

”Han har massvis av alternativ”

Nolan Stevens, som stod för 22 mål och 30 assist under grundserien, har tidigare rapporterats vara på väg till Tyskland (Expressen), men Björklöven och sportchef, Per Kenttä, har även bekräftat intresse.



– Vi har sagt hela tiden att vi har en dörr öppen, men vi har förstått att han har massvis av alternativ, sade SSK:s Georgsson om Stevens i LT i förra veckan.



För Carter Souch, som endast kom till spel i 30 matcher under 2024/25 är framtiden oviss efter den skadefyllda säsongen. När han väl spelade trillade dock hela 25 poäng in i protokollet.



– Det finns en dialog men även en osäkerhet från vår sida. Han lämnade med två skador, så det gör att det känns mindre bra i magen. Då har vi andra alternativ som vi diskuterar, har Georgsson sagt om Souch.