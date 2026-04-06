Björklöven överklagar avstängningen: ”Felaktigt beslut”

Albin Lundin blev avstängd för att ha råkat fälla linjedomaren.

Nu kommer Björklöven att överklaga beslutet.

– Vi skulle aldrig överklaga om vi inte trodde att det var ett felaktigt beslut, säger Lundin till Västerbottens-Kuriren.

Albin Lundin blev avstängd, men Björklöven överklagar nu domen. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

I lördagens semifinal mellan Södertälje och Björklöven inträffade en uppmärksammad situation. Albin Lundin råkade kroka i och, omedvetet, fälla linjedomaren Filip Löwgren som föll bakåt.

Lundin straffades i efterhand med två matchers avstängning för ”physical abuse of officials” då disciplinnämnden menar att han visar en likgiltighet inför kontakten med domaren. Centern missar därmed både match fyra i dag samt match fem i serien på onsdag.

Albin Lundin är tydlig med vad han tycker om domen.

– Jag tycker att det är ett jäkligt konstigt beslut, säger Lundin till Västerbottens-Kuriren och fortsätter:

– Ett felaktigt och konstigt beslut.

Enligt honom var det bara en olycklig situation och något som inte borde rendera i en avstängning.

– Jag hävdar att det här är en ren olyckshändelse där vi krokar i varandra. Jag tycker att det är en väldigt svag bevisning till att jag ska få två matchers avstängning för det här.

Detta är andra gången som Albin Lundin blir avstängd efter en kollision med en domare. När han spelade i Timrå 2023 fick han tre matchers avstängning och böter för en olycklig domarkrock. Då överklagade Timrå domen till Riksidrottsnämnden och Lundin friades sedan.

Nu bekräftar Albin Lundin att Björklöven också överklagar den nuvarande domen till Riksidrottsnämnden.

– Ja, det kommer att överklagas. Vi skulle aldrig överklaga om vi inte trodde att det var ett felaktigt beslut. Så vi har förhoppningar, säger Lundin.

Oavsett vad Riksidrottsnämnden beslutar kommer Albin Lundin inte att komma till spel i dagens match mot Södertälje då avstängningen fortfarande anses gälla.

Source: Albin Lundin @ Elite Prospects