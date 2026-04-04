Fällde domaren – som föll illa: ”Jättefarlig situation”

Fullsatt i semifinal tre på påskafton mot Björklöven.

Då bjöd Södertälje hemmapubliken på semifinalseriens första seger.

I den tredje perioden fälldes en av linjedomarna av ”Lövens” Albin Lundin – och såg ut att landa illa.

– En jättefarlig situation både för spelare och matchledare, säger Per Svartvadet i TV4.

Matchen slutade 4–2 till Södertälje.

Linjedomaren föll olyckligt – men fortsatte matchen. Foto: TV4

Södertälje inledde med ett bra presspel och tryckte ner Björklöven. När Axel Ottosson åkte ut i mitten av första perioden pekade mycket på att det kanske var dags för hemmalaget i Södertälje att spräcka nollan.

Men i stället, kom just Ottosson av alla ut direkt från utvisningsbåset och gav Björklöven ledningen, ett mål som chockade och tystade hemmapubliken.

I den andra perioden skulle Södertälje-stjärnan A.J. Vanderbeck vända på myntet helt på egen hand. I powerplay kvitterade först stjärnan med 4.56 spelade. Bara en minut och 13 sekunder senare stod det dessutom 2–1 för SSK.

Därmed var Södertälje ikapp och förbi och gav hemmapubliken en anledning att vråla. Ännu mer skulle man få att jubla åt – för SSK bjöd även på en utökning till 3–1.

Det var efter ett längre anfall som Albin Carlson hittade in bakom Frans Tuohimaa, vars lite sämre form fortsatte i Södertälje på lördagen.

– Det är en oväntad målskytt, konstaterar Stefan Clemetz i TV4.

Missade hattrickläge – brände straff

Mycket var dock Sebastian Dyks förtjänst då han snurrade upp försvaret innan Carlson prickade in 3–1 målet.

Södertälje kom från två knappa förluster i Umeå med 2–3 och visade att man hade revanschlusta så att det räckte och blev över. Men i den tredje perioden kom Björklöven ut som ett nytt lag.

Då klev Marcus Björk fram.

Bara minuter in i den tredje perioden reducerade backen för ”Löven”, med ett mål som godkändes efter en lång videobedömning. Love Härenstam i Södertälje-målet upplevde sig störd framför mål, men fick alltså inte gehör för det.

Det dröjde inte länge förrän A.J. Vanderbeck hindrades i ett friläge och tilldömdes straff. Men till sitt eget och hemmapublikens förtret kom inte hattricket och målet som skulle distansera SSK något.

”Ser inte alls bra ut”

Mitt i den rafflande slutperioden blev en av linjedomarna olyckligt ”trippad” av Albin Lundin och föll illa.

– Ser inte alls bra ut, ser ut som att han ramlade och fick en rejäl smäll på armbågen och axeln. En jättefarlig situation både för spelare och matchledare, säger Per Svartvadet i TV4.

Björklöven fortsatte att ha grepp om slutperioden.

Med 2 och en halv minut kvar fick Sebastian Dyk chansen att sätta avgörandet i öppen bur, men då kom Marcus Björk dit med en räddande klubba och höll liv i matchen. Det höll sig hela vägen in i slutet – och Södertälje fick stå emot en rejäl anstormning.

Det lyckades man med och tog därmed sin första seger i match tre. Det var med bara sju sekunder kvar som försvarskuggen Niklas Arell acgjorde med 4–2 målet. Därmed leder ”Löven” nu med 2–1 i matcher.