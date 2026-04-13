BIK Karlskoga har slagit ut MoDo för att ta sig till en historisk final.

Där väntar nu seriesuveränen Björklöven.

− Vi är redo för en lång matchserie. Vi kommer att spela sju matcher till, säger Hampus Plato till TV4.

− Det är klart att det blir en nöt att knäcka, säger tränaren Dennis Hall.

Hampus Plato och Dennis Hall ser fram emot utmaningen att möta Björklöven i final.

Så till slut var de bara två.

Kampen om att gå upp till SHL går nu in i ett slutskede. Björklöven gick vidare till final i HockeyAllsvenskan efter 4-1 i matcher mot Södertälje. Under kvällen blev även BIK Karlskoga klara för finalen efter att ha besegrat MoDo med 4-3 i matcher.

Det innebär att det blir Björklöven mot BIK Karlskoga i den allsvenska finalen, där ett av lagen kommer att spela i SHL nästa säsong.

För Bofors blir det nu långa bussresor upp till Umeå inför den första matchen som spelas redan på onsdag.

− Vad fan, vi tycker att det är kul att åka buss. Jag hörde att MoDo hade flugit ner men vi håller oss till bussresorna, det verkar funka bättre. Det är om Torsten kan trolla fram lite pengar. Då får vi spela lite kort så kan jag lura mina kompisar på pengar också, säger Hampus Plato till TV4.

BIK Karlskoga får alltså ingen vila över huvud taget utan tvingas sätta sig i bussen redan i morgon för att åka upp till Umeå. Det blir såklart inte optimala förberedelser för laget efter att ha gått en lång semifinalserie mot MoDo.

− Först och främst är det ju lite märkligt upplagt men det är ju vad vi har att rätta oss efter. Vi har en högre målsättning än så här men vi ska unna oss och glädja oss lite av det här nu. Sedan gäller det att knäppa på den där ”on”-knappen igen och fokusera på vad som ska göras mot ett skickligt ”Löven”, säger tränaren Dennis Hall.

Karlskoga möter Björklöven i final: ”Ska hålla ihop laget”

Nu är det alltså Björklöven som väntar i finalen. Ett Björklöven som var snudd på överlägsna i grundserien och sedan också har vunnit åtta av nio matcher så här långt i slutspelet efter 4-0 mot Oskarshamn och 4-1 mot Södertälje. Hampus Plato välkomnar dock utmaningen.

− Det är samma som jag sade, och som alla vi har sagt, inför denna matchserien. Vi är redo för en lång matchserie. Vi kommer att spela sju matcher till. Det är det som vi kommer att förbereda oss på. Om vi förlorar de två första, eller vinner de två första, det kvittar för det kan bli sju matcher ändå. Vi ska hålla ihop laget, göra det vi är bra på och inte börja hålla på med andra grejer. Då kommer det att gå vägen, säger Plato.

Huvudtränaren Dennis Hall menar också att Karlskoga kommer att behöva spela på toppen av sin förmåga för att kunna vinna mot ”Löven”.

− Jag tycker att MoDo har ett extremt skickligt lag men känslan är att vi vinner på ett arbete och en defensiv struktur tillsammans med skickliga spelare. Kollar vi på ”Löven”, de har ju visat under säsongen att de har både det lagmässiga och en extrem skicklighet. Det är klart att det blir en nöt att knäcka. Vi har mött dem fyra gånger och vunnit där uppe. Det gäller att hitta nycklarna in i den matchserien. Det blir ingen videolös bussresa upp till Umeå, det är klart.

Dennis Hall vill få ett perfekt slut i Karlskoga

Dennis Hall kom till BIK Karlskoga 2023 och är inne på sin tredje säsong i klubben. Det kommer också att bli hans sista i Bofors. Klubben har nämligen redan bekräftat att Hall kommer att lämna när hans kontrakt löper ut efter säsongen. Dennis Hall ryktas i stället ta över som ny huvudtränare för Luleå Hockey i SHL, uppgifter som dock inte har bekräftats.

Hall drömmer nu om ett perfekt slut i BIK Karlskoga genom att föra upp dem till SHL som det sista han gör i klubben.

− Det hade varit jättefint såklart. Jag har haft tre fantastiska år i den här klubben och det blir ju känslosamt. Man vill ju mer hela tiden för gruppen och klubbens skull. Det är klart att det är roligt att checka av något historiskt men det är fyra matcher till som ska spelas, säger Dennis Hall.

Den första matchen i den allsvenska finalen spelas på onsdag kväll i Umeå.

