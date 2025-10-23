Luleå ser ut att närma sig en lösning i tränarjakten.

Enligt Expressen har SHL-klubben inlett förhandlingar med Dennis Hall.

– Jag är definitivt redo. Jag vill coacha i SHL, säger Hall till tidningen.

Dennis Hall är nära att bli Luleås nya huvudtränare. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Sedan det stod klart att Thomas ”Bulan” Berglund kommer att lämna sitt jobb som huvudtränare för Luleå Hockey har SHL-klubben inlett en intensiv jakt efter hans ersättare. De fick nej av både Rikard Grönborg, som tar över Tre Kronor, och Henrik Stridh, som också lämnar Luleå efter säsongen.

Men nu ser Luleå ut att vara nära att göra klart med sin nya huvudtränare till säsongen 2026/27.

Expressen uppger under torsdagen att klubben har inlett skarpa förhandlingar med BIK Karlskoga-tränaren Dennis Hall. Luleå och Hall ska ha haft ett möte om det lediga tränarjobbet och tidningen skriver nu att mötet var framgångsrikt. Enligt Expressen ska Dennis Hall och Luleå nu vara inställda på att 36-åringen kommer att bli huvudtränare för klubben men än är inget kontrakt påskrivet. De har inlett en förhandling om ett avtal och förhoppningen är att det hela ska vara klart under de kommande veckorna.

Dennis Hall kan lämna Karlskoga för Luleå

Dennis Hall är inne på sitt sista år på kontraktet med BIK Karlskoga. Klubbens sportchef Torsten Yngveson menar att han vet om att Hall och Luleå har träffats samt att det finns en risk att tappa tränaren.

– Jag har varit i branschen tillräckligt länge, så jag vet vad det betyder när någon får upp spåret. När de träffas så vet man ungefär var det håller på att ta vägen, säger Yngveson till Expressen.

36-årige Dennis Hall har gjort en stark resa i sin tränarkarriär så här långt. Han ledde Hudiksvall mellan 2021 och 2023 och var nära att föra klubben upp till HockeyAllsvenskan. Till säsongen 2023/24 tog han över BIK Karlskoga och har haft två framgångsrika säsonger i klubben. De åkte ut mot Brynäs i semifinal 2024 för att sedan ha en rekordsäsong i fjol, med klubbens högsta poängantal någonsin. Det blev sedan återigen en semifinalförlust, den här gången mot AIK. Hall utsågs sedan till HockeyAllsvenskans bästa tränare efter säsongen.

Nu är Hall alltså nära att ta klivet upp till SHL efter tre säsonger som huvudtränare för BIK Karlskoga.

Source: Luleå HF @ Elite Prospects