Dennis Hall uppges vara överens med Luleå.

Nu meddelar BIK Karlskoga att tränaren lämnar klubben efter säsongen.

Dennis Hall.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Under måndagen rapporterade NSD att Luleå var överens med Dennis Hall om jobbet som huvudtränare i Luleå efter att guldtränaren Thomas ”Bulan” Berglund lämnar klubben efter säsongen.



Nu bekräftar BIK Karlskoga att Hall kommer att lämna klubben efter säsongen.



– Jag och Dennis har haft en ärlig och konstruktiv dialog under hela hans tid i klubben. Hans beslut att inte fullfölja kontraktet kommer därför inte som någon överraskning. Jag vill samtidigt betona att Dennis är fullt fokuserad på nuvarande säsong och på det arbete som ska göras här och nu. Han har mitt fulla förtroende, säger sportchefen Torsten Yngveson till klubbens hemsida.

Svaret: ”Inga kommentarer”

Hall har nyttjat en klausul i sitt kontrakt som möjliggör att han kan bryta avtalet i förtid, som annars sträckte sig fram till våren 2027.



– Mitt fokus ligger helt och hållet på BIK Karlskoga och den säsong vi har framför oss. Vårt mål är att avsluta starkt och ta oss så långt som möjligt, säger Dennis Hall.



För NSD vill vice general managern Ulf Engman inte bekräfta att Hall är överens med Luleå.



– Inga kommentarer, säger Engman.