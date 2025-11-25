Karlskogas målvaktssida går mot förändring – långtidsskadade Trym Gran har opererats och gör framsteg, samtidigt har Olof Lindblom åkt på en skada. Hur målvaktssidan kommer se ut i framtiden är oklart.

– Vi kommer att behöva den här dagen för att ge ett svar, säger fys- och rehabansvarige Edwin Lindström till KT-Kuriren.

Olof Lindbom. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

Karlskogas burväktare Trym Gran har bara spelat en enda match för laget den här säsongen, efter att ha värvats från norska Storhamar. En skada har hållit honom från spel sedan säsongsinledningen i september. Nu verkar 24-åringen vara på bättringsvägen efter en operation.

– Det blev en lyckad operation. Vi hoppas på att han kan vara tillbaka någon gång runt jul eller nyår, säger Karlskogas fys- och rehabansvarige Edwin Lindström.

Men samtidigt som klubben tar ett steg framåt verkar det som att de står inför ett bakslag. Den 25-årige målvakten Olof Lindbom åkte på en skada under fredagens match mot Björklöven och har genomgått en magnetröntgen.

– Vi kommer att behöva den här dagen för att ge ett svar till 100 procent.

Eftersom målvaktssidan ser oklar ut i dagsläget uppges Karlskoga låna in den lovande burväktaren Måns Goos. 18-åringen har gjort en match för Färjestad i SHL under säsongen, då släppte han in hälften av alla skott och noterades för en räddningsprocent på 50. Han har dock gjort 12 matcher för Färjestads U20, där han noterats för 90,5 i räddningsprocent.

Source: Olof Lindbom @ Elite Prospects