Uppgifter: JVM-aktuelle målvakten lånas ut

Olof Lindbom dras med skadebekymmer.

Då rapporterar Expressen att BIK Karlskoga lånar JVM-aktuelle målvakten Måns Goos från Färjestad.

Måns Goos.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

I helgen tvingades BIK Karlskoga låna in Gunnar Leijon från division 2-klubben Brunflo som reservmålvakt till bortamatchen mot Östersund till följd av en skada på Olof Lindbom. Nu uppges den allsvenska toppklubben ha gjort klart med en JVM-aktuell talang som nödlösnin på målvaktssidan.

Enligt Expressen är BIK Karlskoga överens med Färjestad om en utlåning av 18-årige talangen Måns Goos.

Fick göra blixtdebut i SHL

Goos fick för ett par veckor sedan göra ett blixtinhopp i SHL med Färjestad, där han släppte in ett mål på två skott i matchen mot Rögle. Säsongen har han annars spenderat i Färjestads U20-lag, där han noterats för tolv matcher och en räddningsprocent på 90,5 procent. 18-åringen har även matchats i Juniorkronorna under säsongen och är en av målvakterna som är aktuella för en plats i den svenska JVM-truppen.

Förutom Lindbom har BIK Karlskoga fortsatt målvaktsförvärvet Trym Gran på skadelistan, samtidigt som förstemålvakten Lars Volden tidigare under säsongen dragits med skadebekymmer.

