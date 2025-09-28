0-3 mot nykomlingen Troja-Ljungby inför tredje perioden.

Men BIK Karlskoga vände och vinner med 4-3 efter straffar för att sin segersvit.

Åke Stakkestad och Henrik Björklund fixade en straffseger för Karlskoga mot Troja. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

BIK Karlskoga hade inlett säsongen med tre vinster på de tre första matcherna och var obesegrade när nykomlingen Troja-Ljungby kom på besök till Värmland. De flesta förväntade sig då tre relativt enkla poäng för topplaget Bofors men Troja bjöd verkligen upp på kamp.

Bortalaget fick en drömstart då Linus Skager gav Troja ledningen efter endast 68 sekunder. Senare i första perioden fick smålänningarna chansen att spela fem-mot-tre och då small det igen. Linus Skager klev återigen fram och tryckte dit sitt andra mål för matchen för att ge Troja/Ljungby en 2-0-ledning. BIK Karlskoga jagade för att komma tillbaka i matchen men de stoppades av Trojas debuterande målvakt Vilgot Holm. 22-årige Holm, som blev stor kvalhjälte i våras, gjorde sin första match i HockeyAllsvenskan under söndagen och stod emot bra när BIK pressade på.

Linus Skager gör både 1–0 och 2–0 för Troja-Ljungby i Nobelhallen 🔥



Matchen pågår – streama på TV4 Play 📺 pic.twitter.com/3p5bGcZIN8 — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) September 28, 2025

BIK Karlskoga vände 0-3 till 4-3 mot Troja-Ljungby

I andra perioden kunde i stället Troja-Ljungby utöka ledningen till 3-0 genom backen Calle Ehrnberg och uppförsbacken var stor för Karlskoga. Men i tredje perioden tryckte hemmalaget gasen i botten. Kalle Jellvert fick in den första reduceringen efter fyra minuter och den andra reduceringen kom sedan gnom lagkaptenen Gustaf Thorell. När Karlskoga fick chansen i powerplay kom även kvitteringen till 3-3. Återvändande stjärnan Henrik Björklund tryckte upp pucken i krysset bakom Vilgot Holm för 3-3 med åtta minuter kvar att spela.

Troja höll sedan emot resten av tredje perioden för 3-3 efter 60 minuters spel. Karlskoga öste på i förlängningen men prickade inte rätt på chanserna som skapades utan straffläggning skulle krävas för att skilja lagen åt. Filip Forsmark gjorde mål för Troja-Ljungby men Åke Stakkestad gjorde mål för Bofors för att tvinga fram suddenstraffar i matchen. Stakkestad gjorde sedan mål igen för att säkra segern för Karlskoga.

BIK Karlskoga räddar därmed två poäng och förlänger sin obesegrade svit trots 0-3-underläge inför tredje perioden. Troja-Ljungby har tagit poäng i tre av fyra matcher så här långt, men har ingen trepoängare ännu i återkomsten till HockeyAllsvenskan.

Karlskoga – Troja-Ljungby 4–3 SO (0-2,0-1,3-0,0-0,1-0)

Karlskoga: Kalle Jellvert, Gustaf Thorell, Henrik Björklund, Åke Stakkestad (avgörande straff).

Troja: Linus Skager 2, Calle Ehrnberg.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects