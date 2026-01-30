Bik Karlskoga avgjorde i sista perioden och vann mot Troja-Ljungby

Seger för Bik Karlskoga med 2–1 mot Troja-Ljungby

Bik Karlskogas femte seger på de senaste sex matcherna

Kalle Jellvert matchvinnare för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga vann borta mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 0–0, innan Bik Karlskoga avgjorde i sista perioden.

Segern var Bik Karlskogas femte på de senaste sex matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Resultatet innebär att Troja-Ljungby nu har fyra förluster i rad.

Troja-Ljungby–Bik Karlskoga – mål för mål

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

Bik Karlskoga gjorde 0–1 genom Sander Vold Engebråten efter 6.53 i tredje perioden.

Troja-Ljungby kvitterade till 1–1 genom Dennis Fröland efter 8.35 av perioden.

Bik Karlskoga kunde dock avgöra till 1–2 efter 9.33 i tredje perioden genom Kalle Jellvert.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Troja-Ljungby på 14:e och sista plats och Bik Karlskoga på tredje plats.

Fredag 6 februari 19.00 spelar Troja-Ljungby hemma mot Västerås. Bik Karlskoga möter Västerås borta i ABB Arena Nord onsdag 4 februari 19.00.

Troja-Ljungby–Bik Karlskoga 1–2 (0–0, 0–0, 1–2)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Tredje perioden: 0–1 (46.53) Sander Vold Engebråten (Kalle Jellvert, Hampus Plato), 1–1 (48.35) Dennis Fröland (Adam Arvedson, Albin Nilsson), 1–2 (49.33) Kalle Jellvert (Sander Vold Engebråten, Hampus Plato).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-0-4

Bik Karlskoga: 4-0-1

Nästa match:

Troja-Ljungby: Västerås IK, hemma, 6 februari 19.00

Bik Karlskoga: Västerås IK, borta, 4 februari 19.00