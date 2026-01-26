Halkade på isfläck – kan missa resten av säsongen

Axel Björnkvist riskerar att missa resten av säsongen i IK Oskarshamn.

Anledningen?

Han bröt foten efter att ha halkat på en isfläck utanför sin lägenhet.

– Jävligt surt, säger Björnkvist till Barometern-OT.

Axel Björnkvist blir borta länge efter olyckan utanför lägenheten. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Den här säsongen har flera NHL-spelare råkat ut för bisarra skador.

New Jersey Devils storstjärna Jack Hughes skar sig i fingret på en lagmiddag så illa att han tvingades till operation.

Finlands OS-forward Eetu Luostarinen, till vardags i Florida Panthers, brände sig på en grill och fick åka till sjukhus och söka läkarvård.

Aleksej Toroptsenko i St. Louis Blues fick också brännskador men på sina ben efter en olycka i hemmet.

Nu har även en hockeyspelare råkat ut för en högst märklig skada i Sverige.

Axel Björnkvist halkade – och bröt foten

IK Oskarshamn-forwarden Axel Björnkvist går just nu skadad. Efter lagets morgonvärmning i fredags, inför matchen mot Troja-Ljungby, halkade Björnkvist på en isfläck utanför sin lägenhet. 24-åringen ramlade så pass illa att han fick en fraktur i foten och tvingades åka till sjukhus.

– Det är sådant där som inte ska hända. Det är så surt och tråkigt att det händer på det sättet också, säger Axel Björnkvist till Barometern-OT.

Axel Björnkvist kommer nu att bli borta i minst sex veckor och missar åtminstone resten av grundserien. Vill det sig illa kan däremot hans säsong redan vara över.

– Jag hoppas kunna spela under säsongen. Men det är för tidigt att säga, säger han.

Björnkvist värvades till Oskarshamn från Karlskrona inför årets säsong. Han missade även start på säsongen på grund av skada och har totalt noterats för 3+1 på 30 matcher i HockeyAllsvenskan.

Source: Axel Björnkvist @ Elite Prospects