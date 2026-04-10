Kan lämna moderklubben – för första gången

Anton Olsson har spelat i Mora hela sitt liv och tanken var att han i år skulle slå sig in i A-laget. Men under våren blev det för det mesta spel i juniorlaget – och nu kan han komma att lämna klubben.

– Fokus nu är att hitta ett ställe där jag kan utvecklas ännu mer och visa att jag klarar av att etablera mig, säger 20-åringen till Hockeysverige.se.

Anton Olsson inför ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Mora och Modo den 25 januari 2026 i Mora.

Efter att ha gjort närmare tre säsonger i Moras U20-lag var Anton Olssons mål inför säsongen att slå sig in i Hockeyallsvenskan. Förra året var han en av juniorligans bästa backar och inledningsvis fick han en hel del förtroende i A-laget. Det minskade däremot under säsongen.

Från december och framåt blev det bara ströminuter i A-laget innan det i slutändan blev spel i U20-laget på heltid.

– Nu när jag har smält det lite, jag är inte nöjd men jag kan se helheten nu med lite distans. Mitt mål innan säsongen var att etablera mig i Moras A-lag. Det lyckades jag inte helt med, men jag gjorde till slut ganska många matcher i seniorhockeyn under senaste två säsongerna så det är bra erfarenheter jag samlat på mig för framtiden. I det stora hela är jag inte helt nöjd, men som sagt, det handlar om att lära mig utav resan jag är inne på, berättar talangen.

Säsongen inleddes också med spel i Juniorkronorna. Sen blev det sju poäng på de första 21 matcherna i Hockeyallsvenskan innan speltiden alltså minskade.

– Ja, det var mer speltid i början. Det är lätt att säga när det går bra att allt klickar men sen hade jag lite svackor i mitt spel, det var främst försvarsspelet vi snackade om i Mora. Det var den största grejen som gjorde att jag inte spelade, tror jag.

Hur var dialogen med tränaren Oscar Dahlgren?

– Vi pratade ibland och kollade video efter matcherna. Det var mycket att jag skulle bli jobbigare att möta. Det är ett steg att ta från J20 till allsvensk hockey. De flesta är större, starkare och smartare. Vi pratade om att ta snabbare och enkla beslut i egen zon och att vara jobbig att möta. Det var det jag försökte bygga på på träningar för att försöka få ut det till match.

Fick avsluta säsongen med juniorlaget

Anton Olsson gjorde sin senaste A-lagsmatch den 10 februari mot Vimmerby, men då blev det bara sekunders speltid. Efter det blev det spel i juniorlaget där Mora var framstående i U20 Nationell. I den första slutspelsrundan slog de ut Timrå med tre raka matcher, där backen stod för fyra poäng.

Samtidigt var det en tuff vår där chansen på seniornivå uteblev.

– Det var en ganska jobbig period för mig. När man inte får spela spelet man är van med att spela blir man frustrerad och söker lite efter spelet – men jag har också lärt mig väldigt mycket av året som gått så det kommer göra mig starkare för framtiden, säger Anton och fortsätter:

– När jag fick komma tillbaka till J20 och jobba med grunderna igen så hittade jag tillbaka till glädjen i hockeyn så det var i mitt fall ett plus att ta ett steg tillbaka för att kunna ta flera steg framåt i framtiden. Jag trivs ju bra med mina grabbar i J20 och såklart är jag väldigt tacksam att kunna få förtroende från coacherna. Det har hjälpt mig mycket med både självförtroende och i mitt spel. Det var såklart tufft där och då, men jag är stolt över mig själv att jag fortsatte att träna hårt och försöka utveckla det som krävs för att ta nästa steg.

Anton Olsson jublar efter seger under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Mora och Modo den 25 januari 2026 i Mora.

Till slut blev det uttåg i kvartsfinalen av USM för Mora. Mot värsta rivalen Leksand blev det förlust med 3-2 i matcher. En avslutning på en lång resa i juniorlaget för Olsson, som blir senior nästa säsong.

– Ja, jag har ju fått varit med i J20-laget i flera år nu, så det blev ju inte avslutningen vi hoppats på. Det var ett väldigt tufft avslut att åka ur mot Leksand, men de var bättre än oss i slutändan. Det jag tar med mig mest är att det var riktigt kul att avsluta med killarna som man tränat, spelat och levt med under många år.

Anton Olsson kan lämna Mora

Nu är förberedelserna inför nästa säsong igång. Anton Olsson är hemma i Mora och har påbörjat träningen inför den kommande säsongen. Där det just nu är ovisst kring vad som händer. Det återstår att se om det blir någon fortsättning i moderklubben. För Mora har samtidigt valt att till nästa säsong lyfta upp två juniorbackar i form av Tim Thomsson och Victor Engebråten Kopperstad i A-lagstruppen.

Därmed kan det vara dags för den unga backen att för första gången i karriären lämna hemmaklubben.

– Det är en bra fråga. Jag har inte tänkt så mycket på det, så vi får se lite vad som händer. Det finns några olika uppslag som jag fått till mig men men min agent har varit hård och tydlig med att jag ska fokusera på rätt grejer med fys och förberedelser så kommer vi hitta en bra plats för mig att landa på.

Anton Olsson gått från hockeyskolan till A-laget i moderklubben Mora.

Hur går snacket med Mora?

– Vi har haft lite dialog och nu har min agent hand om det där. Jag har sagt mitt och gett min agent förtroende sköta det som passar bäst för framtiden, fokus nu är att hitta ett ställe där jag kan utvecklas ännu mer och visa att jag klarar av att etablera mig och ta nästa steg.

”Vill utvecklas så mycket som möjligt”

Anton Olsson har under de senaste två säsongerna varit en toppback i U20 Nationell. Samtidigt har han samlat på sig en del erfarenhet från spel i Hockeyallsvenskan. Det återstår nu att se vad som händer härnäst – och vilken liga han spelar i nästa säsong.

Vad känner du själv att du vill vara på för nivå?

– Tråkigt svar kanske men såklart i en så stark liga som möjligt. Jag vill utvecklas så mycket som möjligt så en miljö som passar in på det – sen får vi se vad det blir.

Offensiven har alltid funnits där för Anton Olsson. Nu är målet över sommaren att bli en bättre back över hela banan – och etablera sig på seniornivå på allvar.

– Det är som jag sa innan, det är mitt försvarsspel jag behöver förbättra för att ta steget och etablera mig samt att jag redan nu med min agent börjat titta mycket mer på helheten, allt från mentala bitar till skridskoåkningen och beslutsfattande i defensiven så att jag kan utvecklas och bli en starkare tvåvägsback. Jag känner mig grymt motiverad att överraska många efter sommaren, så nu är det hårt, gediget gnugg som gäller närmaste månaderna.

