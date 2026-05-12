24 år gammal väljer Amanda Johansson att lägga plocken på hyllan. Målvakten slutar efter sin korta comeback i SDHL, med HV71.

Amanda Johansson meddelar att hon avslutar karriären. Foto: Bildbyrån (montage).

I slutet av april meddelade HV71 att Amanda Johansson gjort sitt i tröjan. Det efter en comeback i SDHL i form av sju framträdanden. De första matcherna 24-åringen gjort sedan oktober 2023.

Nu meddelar den tidigare målvaktstalangen att hon avslutar karriären.

”Time to say goodbye to the love of my life… Med tårar i halsen har jag nu tagit mitt absolut jobbigaste och svåraste beslut någonsin, men kroppen säger ifrån, trots hjärtat och huvudet vill fortsätta Hockeyn har format mig i över 21-års tid och kommer alltid att vara en del av mig Tacksam för ALLT hockeyn! 33 over and out”, skriver hon i ett eget inlägg på sociala medier.

Amanda Johansson, från Onsala, tog sig till JVM 2018/19 när hon kom upp i AIK. Därefter föll valet på Leksand och SDHL-karriären tog fart. Men oklara omständigheter vid uppbrottet i Dalarna, 2022, skapade sedan rubriker.

– Det brast mellan mig och tränarna, att de inte gillade min personlighet, att jag är den jag är. Det var värre än om de sagt att jag var en dålig hockeyspelare. Det är svårt att ändra på den jag är, sa målvakten, som då var 21 år, i en intervju med hockeysverige.se.

Via herrlaget i Tidaholm tog hon sig sedan tillbaka till SDHL och öppnade upp på nytt:

– Med all smutskastning mot mig mådde jag dåligt psykiskt, sa efter att HV71 erbjudit ett kontrakt.

Amanda Johansson stannar på 95 matcher i SDHL, ett JVM och ett framträdande för Damkronorna.

Source: Amanda Johansson @ Elite Prospects