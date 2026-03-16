Uppgifter: De vinner dragkampen

Allan McShane väljer Kalmar, uppger Expressen. Kanadensaren har varit jagad av flera stora allsvenska klubbar.

Allan McShane under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Troja/Ljungby och AIK den 3 oktober 2025 i Ljungby.

Ett av få utropstecken i Troja/Ljungby den här säsongen har varit Allan McShane. Centern gjorde 29 poäng på 42 matcher i grundserien och är en nyckelspelare för Troja i kampen om att undvika kvalspelet. Samtidigt sitter 26-åringen på ett utgående kontrakt. Inför nästa säsong har han också varit attraktiv för större allsvenska klubbar.

Där bland annat AIK ska ha varit intresserade.

Allan McShane väljer Kalmar

Nu skriver däremot Expressen att det är Kalmar som har vunnit kampen om hans signatur. Smålänningarna gjorde succé i årets Hockeyallsvenskan och slutade grundserien på en andraplats. Just nu spelar de kvartsfinal mot Södertälje där de ligger under med 1-0 i matcher. Till nästa säsong väntas toppspelare som George Diaco försvinna – och nu har man gjort klart med ett spännande nyförvärv.

Allan McShane spelade även säsongen 21/22 i Sverige, då för Tingsryd i Hockeyallsvenskan. Den gången blev det 25 poäng på 51 matcher. Nu väntar av allt att döma en tredje svensk klubb.

Kalmar har just nu sju spelare på kontrakt inför nästa säsong.

Source: Allan McShane @ Elite Prospects