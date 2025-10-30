AIK-backen får lång avstängning: ”Genuin ånger”

Alfred Barklund fick matchstraff i matchen mot MoDo.

Nu får AIK-backen en lång avstängning.

Alfred Barklund stängs av i fyra matcher.

Foto: Bildbyrån & TV4

Under torsdagsmorgonen meddelade Hockeyallsvenskan att Alfred Barklund anmälts till disciplinnämnden till följd av sin crosschecking på Sebastian Ohlsson i MoDo.



Nu står det klart att Barklund stängs av – länge. Via sin hemsida meddelar ligan att Barklund får fyra matchers avstängning för smällen på MoDo-forwarden.



Utöver avstängningen får Barklund även böter på 5 800 kronor.

Barklund: ”Känner genuin ånger”

I sin dom lyfter nämnden fram nyckelfaktorer som att crosscheckingen sker med hög fart mot sargen, att Ohlsson är helt skyddslös och att det innefattar en stor skaderisk. I domen uttrycker AIK-backen djup ånger för aktionen.



”Det har aldrig varit min avsikt att motspelaren skulle falla in i sargen. Min uppfattning är att vi hade fysisk kontakt, jag bromsar in i situationen och min klubba är placerad mot hans ryggslut i samband med att jag förberedde mig för en kampsituation vid sargen. Tyvärr fick situationen ett olyckligt utfall, vilket jag djupt beklagar. Jag känner genuin ånger över det inträffade. Jag hoppas att Ohlsson inte skadade sig illa”, skriver han i sitt yttrande.



MoDo vann gårdagens match med 4–3.