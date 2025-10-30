Alfred Barklund fick matchstraff i slutskedet av gårdagens match mot MoDo.

Nu anmäls AIK-backen till disciplinnämnden.

Alfred Barklund.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan att AIK-backen Alfred Barklund anmäls till disciplinnämnden.



Detta till följd av incidenten i slutskedet av gårdagens match mot MoDo, där Barklund satte in en crosschecking i ryggslutet på en puckjagande Sebastian Ohlsson några meter från sargen, varpå MoDo-forwarden brakade in i kortsargen bakom AIK-målet.



På sajten skriver ligan att Barklund anmäls till disciplinnämnden för crosschecking, alternativt ”dangerous action”.

Kritiseras av experten

AIK-backen kritiserades av TV4:s expert Johan Tornberg för tilltaget i samband med gårdagens match.



– Det där gillar inte jag. Det finns en skaderisk och han behöver inte sätta klubban där. Jag ställer frågan, vill vi se något sådant där igen? Nej, det vill vi inte. Därför ska det bli större straffet också. Ohlsson har inte en chans att försvara sig, sade Tornberg och fortsatte:

– Han kommer i ryggen och ser siffrorna hela tiden på en oskyddad spelare. Det behövs inte jättemycket kontakt för att det ska bli en farlig situation där. Skaderisken är monumental i det läget.



MoDo vann matchen med 4–3.