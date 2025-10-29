Alfred Barklund åkte på ett sent matchstraff i matchen mellan MoDo och AIK.

Efteråt sågas Barklund av TV4:s experter.

– Jag gillar det inte, sånt vill vi inte se, säger Johan Tornberg.

– Jag tror mycket väl att det kan bli en avstängning, säger Fredrik Söderström.

Alfred Barklund visades ut efter smällen på MoDos Sebastian Ohlsson. Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump

MoDo vinner hemmamatchen mot AIK med 4-3 under onsdagskvällen.

En av matchens mest omtalade händelser skedde precis i matchens slutminut. Alfred Barklund fick nämligen ett matchstraff och tvingades gå och duscha med bara 36 sekunder kvar av tredje perioden. AIK hade plockat ut målvakten och jagade en kvittering. Pucken hamnade sedan bakom det tomma AIK-målet och MoDo-forwarden Sebastian Ohlsson jagade efter pucken. Barklund kommer därefter upp precis i ryggen på Ohlsson och knuffar in MoDo-spelaren i sargen.

Det blir direkt irriterat mellan de båda lagen och MoDo visade sin ilska mot Barklunds satsning på Ohlsson. Domarna var snabba med att kalla till en videogranskning för det större straffet. Efter en kort titt på situationen fastställde domarna att Barklund åkte ut med ett matchstraff för crosscheckingen på Ohlsson.

Alfred Barklund kritiseras för smällen

Alfred Barklund kritiserades sedan efter matchstraffet.

– Han tar ju bort AIK:s chanser. Om den situationen blir överspelad har AIK 36 sekunder på sig att gå för en kvittering. Det blir ju helt bortkastat nu, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg.

Expertkommentatorn Johan Tornberg menar att det är onödigt för Barklund att gå in som han gör i den situationen.

– Det där gillar inte jag. Det finns en skaderisk och han behöver inte sätta klubban där. Jag ställer frågan, vill vi se något sådant där igen? Nej, det vill vi inte. Därför ska det bli större straffet också. Ohlsson har inte en chans att försvara sig, säger Tornberg och fortsätter:

– Han kommer i ryggen och ser siffrorna hela tiden på en oskyddad spelare. Det behövs inte jättemycket kontakt för att det ska bli en farlig situation där. Skaderisken är monumental i det läget.

Det återstår att se om Barklund klarar sig med ”bara” ett matchstraff. Experten Fredrik Söderström menar nämligen att AIK-backen skulle kunna bli avstängd för smällen.

– Det finns ingen anledning att ge det där extra trycket. Jag kan förstå att man kommer med fart och är ivrig i jakten på en kvittering, men man måste också ha den respekten och förståelsen att det där innebär en hel del risk. Det ska bli intressant att se om det blir något mer, jag tror mycket väl att det kan bli en avstängning, säger Söderström.

