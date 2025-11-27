MoDo-forwarden riskerar avstängning

Alex Swetlikoff åkte på ett matchstraff i gårdagens match mot AIK.

Nu riskerar MoDo-forwarden att stängas av.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Hockeyallsvenskan meddelar via sin hemsida att MoDo-forwarden Alex Swetlikoff anmälts till disciplinnämnden till följd av det matchstraff han åkte på i gårdagens match mot AIK på Hovet.

Det var i samband med slutsignalen för den första perioden som Swetlikoff delade ut en crosschecking mot ansiktet på AIK:s forward Jesper Samuelsson, vilket resulterade i ett matchstraff.

Karlin: ”Det är korkat”

I sin anmälan skriver Players Safety Group att handlingen är respektlös, innebär hög skaderisk och träffar i huvudet på Emanuelsson.

Efter matchen, som MoDo vann med 2–1 efter förlängning, var bortalagets tränare Mattias Karlin allt annat än nöjd med Swetlikoffs agerande.

– Det är korkat. Det blir ju en kampsituation bakom mål där i början, där Swetlikoff gör något och AIK:aren gör något. Sen går pucken ur zon, gnabbet fortsätter och helt plötsligt sätter han upp en klubba mot huvudet. Det är jätteonödigt, naturligtvis, sade Karlin till Hockeysverige.se.

Den 24-årige kanadensaren hämtades in till MoDo från ECHL-laget Fort Wayne Komets inför den här säsongen och har producerat 13 poäng (5+8) på 22 matcher för MoDo den här säsongen.

Source: Alex Swetlikoff @ Elite Prospects