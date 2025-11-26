Alex Swetlikoff hade höga förväntningar på sig när han värvades till MoDo inför säsongen – förväntingar som han inte har levt upp till. Under matchen mot AIK var han uppsatt som extraforward och tog dessutom ett matchstraff efter slutvisslan i första perioden.

– Det är väl klart att vi hade hoppats på mer, säger MoDos huvudtränare Mattias Karlin till Hockeysverige efter 2-1-vinsten över AIK.

Alex Swetlikoff tog ett matchstraff under matchen mot AIK. Foto: TV4/Jonathan Näckstrand/Bildbyrån.

Det var precis efter den första periodens slut i matchen mellan AIK och MoDo som gästernas Alex Swetlikoff delade ut en crosschecking mot huvudet på Jesper Emanuelsson. De båda hade innan slutsignalen hamnat i en mindre gruff bakom målet och stämningen var irriterad när första akten tog slut. Den 24-årige kanadensaren tilldelades ett matchstraff och tvingades byta om i förtid.

– Det är korkat. Det blir ju en kampsituation bakom mål där i början, där Swetlikoff gör något och AIK:aren gör något. Sen går pucken ur zon, gnabbet fortsätter och helt plötsligt sätter han upp en klubba mot huvudet. Det är jätteonödigt, naturligtvis, säger MoDos huvudtränare Mattias Karlin efter matchen.

Alex Swetlikoff värvades till MoDo inför säsongen och hade höga förväntningar på att utvecklas till en bärande spelare. Så har det dock inte blivit och Swetlikoff har halkat allt längre ned i kedjorna. I början av säsongen spelade han som andrecenter, men under matchen mot AIK var han extraforward.

– Det är väl klart att vi hade hoppats på mer, han var ju tänkt att spela en stor roll. Han har väl blandat och gett en del. Jag tycker att han började väldigt tunt, kom igång ett tag där i mitten och nu har han väl ramlat tillbaka där på slutet. Idag var han trettonde forward, sen får vi se vart resten tar vägen.

”Tycker inte att han tävlar tillräckligt hårt”

Swetlikoff har noterats för 13 poäng (5+8) på 21 matcher för sin nya klubb. Mattias Karlin förväntar sig dock mer av kanadensaren, men ser att han kan klättra sig upp i hierarkin i framtiden.

– Framförallt behöver han bli mer aggressiv och ta för sig på ett helt annat sätt. Han har storleken och hela den biten, men jag tycker inte att han tävlar tillräckligt hårt och det är det som gör att han började lite utanför idag.

Efter fredagens förlust mot Nybro Vikings var Mattias Karlin tydlig med att han tyckte att lagets insats var undermålig, och han efterfrågade mer kampvilja. Efter Gerry Fitzgeralds övertidsavgörade på Hovet var huvudtränaren dock nöjdare med insatsen. På frågan om han tyckte att laget tävlade fullt ut under matchen mot AIK svarade han så här:



– Det tycker jag. Jag tycker att vi smäller på, är mycket intensivare om man jämför med den matchen men man ska nog inte jämföra med den matchen heller eftersom det var av det sämre slaget. Jag tycker att vi tävlar hårt och vinner en hel del dueller, därifrån tycker jag att vi styr matchen ganska bra. Jag är jättenöjd med hur vi kommer ut och kör, framförallt att vi åker skridskor allihopa.

