Albin Nilsson vänder hem efter säsongen i Kalmar.

Han skriver på för moderklubben Troja-Ljungby.

– Att vi får in en egen produkt är viktigt för vår kultur i föreningen, säger huvudtränare Jens Gustafsson.

Albin Nilsson byter Kalmar mot Troja-Ljungby till nästa säsong.

FOTO: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Förra året vände Albin Nilsson tillbaka till Sverige igen efter sex år i USA, där han spelade fem säsonger i collegeligan NCAA. Han spelade då för Kalmar i HockeyAllsvenskan och var en nyttig breddforward. Centern stod då för tolv poäng på 47 matcher i grundserien samt stod för 2+0 på fem slutspelsmatcher.

Men i våras stod det klart att Nilsson lämnade Kalmar – men han blir kvar i HockeyAllsvenskan. 26-åringen flyttar hem till Troja-Ljungby och skriver ett kontrakt med moderklubben inför den kommande säsongen.

– Ska bli otroligt roligt och inspirerande att få dra på sig den rödvita dressen och komma hem till Ljungby igen. Jag hoppas ni är lika taggade som mig på att kriga mot nya framgångar! Vi ses i SP Arena, säger Nilsson på klubbens hemsida.

Albin Nilsson lämnade Troja-Ljungby för spel i Rögle som junior men gjorde sedan tre matcher för klubben i HockeyAllsvenskan under säsongen 2017/18, innan han flyttade till USA. 26-åringen är son till Troja-legendaren Stefan ”Åttan” Nilsson som gjorde 271 poäng på 339 matcher för Troja-Ljungby. Pappa Nilsson spelade även fyra säsonger i Färjestad där han vann SM-guld både 1997 och 1998.

Nu är nästa generation Nilsson klar för spel i Troja.

– Albin har under mina tre år i klubben alltid varit hemma och tränat med oss under försäsongerna. Så Albin är välbekant för oss i ledarstaben och även laget. Han är en väldigt användbar spelare, som kan spela både center och ytterforward. Albin är en stark tvävägspelare som alltid sätter laget först och är användbara i många spelformer både offensivt och defensivt. Det var en omställning för Albin att återvända till Svensk hockey under förra säsongen, därav tror vi att det finns en stor utveckling i Albin inför kommande säsong. Och att vi får in en egen produkt är viktigt för vår kultur i föreningen, säger Trojas tränare Jens Gustafsson.

I och med värvningen har Troja-Ljungby nu en komplett trupp med två målvakter, nio backar och 14 forwards på kontrakt inför återkomsten i HockeyAllsvenskan.

