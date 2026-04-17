Otäcka bilderna i finalen: ”Riktigt läskigt”

Det var otäcka bilder i den allsvenska finalen när Albin Lundin fick en skridsko i ansiktet.

Som tur är klarade sig dock Lundin från en skada.

− Det är jätteobehagligt att bara se på det här när skridskon kommer upp på det sättet, säger TV4-experten Johan Tornberg.

Albin Lundin fick Hampus Platos skridsko i ansiktet i en otäck situation. Foto: Johan Löf/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

I första perioden av den andra finalmatchen mellan Björklöven och BIK Karlskoga var det otäcka scener i Visionite Arena.

Albin Lundin i hemmalaget fäller Boforsspelaren Hampus Plato och Lundin ådrar sig en tvåminutare för tripping. I samband med fällningen faller Plato framåt och BIK-spelarens skridsko åker då upp och träffar Lundin i ansiktet som direkt tar sig för hakan och åker mot båset.

− Oj, oj, oj!, utbrister TV4:s kommentator Lars Lindberg i sändningen.

− Vi hoppas att det går bra för Lundin där. Det är klart att det blir en rejäl smäll där, säger expertkommentatorn Per Svartvadet.

Otäcka bilder på Albin Lundin: ”En jävla smäll”

Albin Lundin blev alltså utvisad på situationen men behövde inte sitta av utvisningen i utvisningsbåset sedan han påkallat domarnas uppmärksamhet kring att han fått en skridsko i ansiktet. Han klev sedan av och lämnade bänken en stund.

Strax efteråt kom sedan Lundin tillbaka och kunde fortsätta spela.

− Det såg ju riktigt läskigt ut på bilderna när han först trippar Hampus Plato men får sedan skridskon upp i ansiktet. Han kom ut här i båset och stod sedan en stund här ute och kände efter. Vi såg inget blod eller något och nu ser vi att han är tillbaka på bänken. Tack och lov verkar det ha gått bra, säger TV4:s programledare Kajsa Kalméus.

Studioexperten Johan Tornberg fyller i:

− Det är jätteobehagligt att bara se på det här när skridskon kommer upp på det sättet. Man ser direkt på Albin Lundin att han direkt känner att det smäller till underifrån med skridskoskenan som kommer upp där. Det var inget av stålet som tog där utan det kanske var plasten som slog upp mot hakan där. Det är turligt, men otäcka bilder där.

I pausen berättar sedan Albin Lundin hur han upplevde situationen.

− Jag kände att hans skridsko kommer upp på hakan där och det blev en jävla smäll. Jag ville in och kolla så att det var lugnt men det känns bra nu, säger Lundin till TV4.

