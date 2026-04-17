Björklöven närmar sig SHL − kopplar grepp om finalen

Björklöven kommer allt närmare SHL-avancemang.

De kopplar ett rejält grepp om finalserien efter ännu en 4-2-seger mot Karlskoga.

− Vi gör en riktigt bra match och vinner rättvist, säger Daniel Brodin till TV4 efter segern.

Björklöven kommer allt närmare ett SHL-avancemang efter en andra raka vinst i finalen. Foto: Bildbyrån

I onsdags skaffade sig Björklöven fördel genom att vinna den första finalmatchen i Umeå mot BIK Karlskoga med 4-2. Under fredagens andra final kunde ”Löven” koppla ett fast grepp om den allsvenska finalen vid ännu en seger, medan BIK Karlskoga jagade för att kvittera serien.

Under den första perioden var det inget snack om saken utan hemmalaget kom ut och var klart bättre i inledningen av matchen och tryckte ner motståndarna flera gånger om. Det dröjde dock till målet kom. Först när det återstod sex sekunder kvar att spela kom ledningsmålet för ”Löven”. Marcus Nilsson kunde skjuta in 1-0 efter en fin passning av Gustav Possler och hemmalaget satte sig i förarsätet.

I den andra perioden fick Björklöven sedan ett tidigt 2-0-mål där fjärdekedjan levererade, precis som flera gånger tidigare i slutspelet. Lenni Killinen utökade ledningen men sedan växte Karlskoga in i matchen mer och mer för att ta över matchbilden. När BIK fick spela powerplay lyckades de även reducera och spräcka nollan för Frans Tuohimaa. Målskytt blev Eero Teräväinen som såg till att det var 2-1 när det närmade sig mitten av perioden.

Björklöven överlevde Karlskogas press och fick ett viktigt mål. Måltjuven Fredrik Forsberg höll sig framme och satte 3-1-målet för att återigen ge hemmalaget en tvåmålsledning vilket de bar med sig in till den tredje perioden.

Björklöven vinner igen med 4-2 mot Karlskoga

I tredje såg ”Löven” först ut att ha bra kontroll på tillställningen men sedan tog sig Karlskoga in i det mer och mer i jakten på att utjämna matchen. Tim Barkemo såg till att ge Bofors kontakt när han sköt ett skott som styrdes in via Björklöven-backen Olli Vainio och in i målet för att skapa spänning i matchen.

Precis som senast skrevs dock sedan segersiffrorna till 4-2. När Karlskoga plockade ut målvakten för en extra anfallare kunde Björklöven avgöra matchen. Lenni Killinen lade in 4-2 för sitt andra mål i matchen för att säkra segern för hemmalaget.

− Jag tycker att vi gör en riktigt bra match. De kommer lite i andra där men vi reder ut det och kommer tillbaka in i vårt spel igen. Vi vinner rättvist, säger Daniel Brodin till TV4 efter segern.

Björklöven har alltså vunnit båda hemmamatcher i serien och har kopplat grepp om finalen inför att matcherna nu vänder ner till Värmland. I och med vinsterna nu är ”Löven” endast två vinster från ett avancemang upp till SHL.

Björklöven − Karlskoga 4−2 (1-0,2-1,1-1)

Björklöven: Lenni Killinen 2, Marcus Nilsson, Fredrik Forsberg.

Karlskoga: Eero Teräväinen, Tim Barkemo.

Björklöven leder serien med 2-0 i matcher.

