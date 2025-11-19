AIK:s fina svit fortsätter mot Troja-Ljungby

AIK vann med 3–1 mot Troja-Ljungby

AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ludwig Blomstrand avgjorde för AIK

AIK har haft det lätt mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. Och på onsdagen vann AIK på nytt – den här gången med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) hemma på Hovet. Det var AIK:s nionde raka seger mot Troja-Ljungby.

Segern var AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Östersunds IK nästa för AIK

Efter nio minuters spel gjorde AIK 1–0. Efter 14.11 i andra perioden nätade Ludwig Blomstrand framspelad av Viggo Gustafsson och gjorde 2–0.

Troja-Ljungbys Albin Nilsson gjorde 2–1 efter 17.34 på pass av Allan Mcshane. 3.04 in i tredje perioden nätade AIK:s Borna Kopac på pass av Christopher Bengtsson och Sid Boije och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

AIK stannar därmed på femte plats och Troja-Ljungby sist, på 14:e plats i tabellen.

Fredag 21 november 19.00 möter AIK Östersunds IK borta i Östersund Arena medan Troja-Ljungby spelar hemma mot Mora.

AIK–Troja-Ljungby 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (9.39) Alfred Barklund (Sid Boije, Simon Åkerström).

Andra perioden: 2–0 (34.11) Ludwig Blomstrand (Viggo Gustafsson), 2–1 (37.34) Albin Nilsson (Allan Mcshane).

Tredje perioden: 3–1 (43.04) Borna Kopac (Christopher Bengtsson, Sid Boije).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-0-1

Troja-Ljungby: 1-1-3

Nästa match:

AIK: Östersunds IK, borta, 21 november

Troja-Ljungby: Mora IK, hemma, 21 november