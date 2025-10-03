AIK vann – trots tappad ledning

Seger för AIK med 5–4 efter förlängning

Oscar Nord gjorde två mål för AIK

Andra raka segern för AIK

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut AIK avgöra den jämna matchen borta mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. Slutresultatet blev 4–5 (2–1, 1–2, 1–1, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev Oscar Nord som gjorde det avgörande målet.

Oscar Nord tvåmålsskytt för AIK

Troja-Ljungby startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Max Wahlgren och Axel Wemmenborn innan AIK svarade och gjorde 2–1 genom Jesper Emanuelsson. AIK kvitterade också till 2–2 genom Oskar Magnusson i andra perioden.

Efter 11.50 gjorde Troja-Ljungby 3–2 genom Carl Ernstig.

AIK gjorde 3–3 genom Scott Pooley med 4.11 kvar att spela av perioden. AIK gjorde 3–4 genom Oscar Nord efter 13.29 i tredje perioden.

Troja-Ljungby kvitterade till 4–4 genom Dennis Fröland med 30 sekunder kvar av perioden. Stor matchhjälte för AIK 4.17 in i förlängningen blev Oscar Nord med det avgörande 5–4-målet.

AIK:s Oscar Nord stod för fyra poäng, varav två mål.

Troja-Ljungby har en vinst och fyra förluster och 18–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK har två vinster och tre förluster och 14–21 i målskillnad. Det här var Troja-Ljungbys tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även AIK:s tredje uddamålsseger.

Troja-Ljungby ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan AIK ligger på åttonde plats.

Onsdag 8 oktober 19.00 möter Troja-Ljungby Kalmar borta i Hatstore Arena medan AIK spelar borta mot Nybro.

Troja-Ljungby–AIK 4–5 (2–1, 1–2, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 1–0 (5.47) Max Wahlgren (Lucas Käkelä, Zachary Wytinck), 2–0 (11.44) Axel Wemmenborn (Dennis Fröland, Linus Skager), 2–1 (13.57) Jesper Emanuelsson (Hugo Pettersson, William Pethrus).

Andra perioden: 2–2 (28.34) Oskar Magnusson (Viggo Gustafsson, Oscar Nord), 3–2 (31.50) Carl Ernstig (Axel Wemmenborn, Filip Forsmark), 3–3 (35.49) Scott Pooley (Oscar Nord, Viggo Gustafsson).

Tredje perioden: 3–4 (53.29) Oscar Nord (Oskar Magnusson, Jesper Emanuelsson), 4–4 (59.30) Dennis Fröland (Filip Forsmark, Linus Skager).

Förlängning: 4–5 (64.17) Oscar Nord (Simon Åkerström, Scott Pooley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-2-2

AIK: 2-1-2

Nästa match:

Troja-Ljungby: Kalmar HC, borta, 8 oktober

AIK: Nybro Vikings IF, borta, 8 oktober