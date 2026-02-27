Fjolårets hockeyallsvenska finalist AIK har säkrat en topp sex-placering i Hockeyallsvenskan.

På fredagen slog ligafemman sjuan Södertälje SK och sågade av dem från femteplatsen.

Lucas Lagerberg gjorde 2–0 för AIK mot Södertälje. Foto: Caisa Rasmussen / BILDBYRÅN

AIK vann sin tredje raka match när man slog lokalrivalen Södertälje SK på fredagen. Det började med ett läckert mål från AIK och Christoffer Björk, som gjorde sitt första mål sedan återkomsten från skadan. Detta i sin femte match sedan densamma.

Bara strax därefter presenterade AIK en glad nyhet framför fredagspubliken på Hovet, då Victor Brattström har förlängt med klubben över säsongen 2027/28. I den andra perioden gjorde backen Lucas Lagerberg, på lån från HV71, 2–0 till hemmalaget. Men drygt en och en halv minut senare gjorde Sebastian Dyk så att det blev liv i derbyt med en reducering till 2–1.

Rysare runt strecken – AIK dock klart för kvartsfinal

I början av slutakten gjorde Oliver Tärnström 3–1 och dödade därmed matchen. Derbyt gick till AIK, men bara för att de sågade av Södertälje med segern så betyder det inte att Södertälje inte kan nå kvartsfinal längre.

För samtidigt som AIK säkrade kvartsfinalsplatsen med segern, ligger Oskarshamn under med 0–1 mot Nybro och därmed har Södertälje bara en poäng upp till sjätteplatsen. Med tre omgångar kvar är det dock bara tre poäng mellan sexan Oskarshamn och tian Almtuna. Därmed kan ett rejält streckdrama bli ett faktum.

Bakom topp tio jagar dessutom Östersunds IK, på 63 poäng.