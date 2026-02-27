Klart: Brattström skriver nytt kontrakt med AIK

Victor Brattström var en av AIK:s nycklar i att man nådde final förra året i Hockeyallsvenskan.

Nu står det klart att han förlänger med två år till.

– Att få representera klubben betyder mycket, säger han till AIK:s hemsida.

Victor Brattström under hockeyallsvenska finalen mot Djurgården i våras. Foto: Johanna Säll / BILDBYRÅN

AIK ställdes mot Södertälje SK på fredagen. Då kunde hemmalaget bjuda på glädjande nyheter – mitt i första perioden av 08-derbyt. Victor Brattström har skrivit på ett nytt kontrakt över säsongen 2027/28.

Det möttes av stora applåder bland lagkamraterna i båset och de många supportrarna på Hovet under ett powerbreak.

Innan dess var han nära att stå för en rejäl tavla, då han räddade sig själv. Först stod han och tvekade på hur han skulle agera, innan han blev bortvänd och ändå lyckades styra bort skottet.

”Skönt att han kan släppa det nu..”

I det efterföljande powerbreaket blev hans förlängning officiell.

– Skönt att han kan släppa det nu och att det inte blev mål på den där tavlan. Han var oerhört bra i slutspelet för AIK:s del förra året, en rutinerad målvakt. Men lite upp och ner i år, säger Petter Rönnqvist i TV4.

AIK avslutade den första perioden i ledning 1–0, efter mål av Christoffer Björk.