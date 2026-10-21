Sviten spricker för AIK: "Är frustrerad"

AIK förlorar för första gången på en månad.

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AIK har storsatsat inför årets säsong och var favorittippade innan nedsläpp i HockeyAllsvenskan . I premiären blev det dock en tung 0-3-förlust i Avicii Arena mot MoDo för "Gnaget". Sedan dess har stockholmarna dock knappt ens tappat poäng.

AIK tog tio raka trepoängare men segersviten var sedan hotad i förra veckans hemmamatch mot Västerås när man tappade 5-1 till 5-5. Men AIK lyckades till slut avgöra i förlängningen för att förlänga sviten till elva raka vinster. I kväll väntade en bortamatch mot Östersund och då bröts också segersviten i vad som blev en målsnål historia i Jämtland.

Östersund kvitterade sent

Ställningen var fortsatt 0-0 efter första perioden men i den andra kom nollan att spräckas. Det var backstjärnan Tim Theocharidis som bröt dödläget. Theocharidis, som leder backarnas poängliga i HockeyAllsvenskan, satte sitt tredje mål för säsongen för att ge AIK ledningen.

Det var sedan en stark målvaktsduell där både Victor Brattström i AIK och Hampus Hedman i Östersund höll tätt. 0-1 stod sig därmed inför tredje perioden.

– Vi har roligt tillsammans, det är kul att komma ner till hallen. Just nu är resultaten bra för oss och vi ska bara fortsätta. Det är kul att spela i AIK, säger Oskar Magnusson till TV4 i pausen.

I tredje perioden lyfte Östersund sedan upp spelet och pressade AIK i jakten på en kvittering. Det satt hårt inne men till slut, med uttagen målvakt, lyckades ÖIK spräcka Brattströms nolla. Maksims Semjonovs passade över till Daniel Öhrn som satte kvitteringen till 1-1 med mindre än 90 sekunder kvar att spela.

Därmed blev det förlängning för andra raka matchen för "Gnaget". AIK fick inleda övertidsspelet i powerplay men utan att göra mål. Precis i slutet av förlängningen fick AIK en ny chans i numerärt överläge. Inte heller då blev det mål utan det skulle krävas straffar för att skilja lagen åt i kvällens match.

Första förlusten på en månad för AIK

Det kom att bli kostsamt. AIK lyckades nämligen inte göra mål även på straff utan i stället var det Maksims Semjonovs som klev fram och avgjorde straffläggning för att skicka bonuspoängen till Östersund.

Efter elva raka vinster åkte AIK därmed på sin första förlust på över en månad.

– Det är lite frustrerat. Det är tajt åt båda hållen och vi hade chansen att punktera men får inte riktigt till det. Det är klart att man vill vinna men nu gick det inte vägen, säger målvakten Victor Brattström till TV4 och fortsätter:

– Vi får med oss en poäng ändå, det är viktigt. Sedan kommer det att komma förluster. Vi ska inte stressa över det här egentligen. Nu står man här och är lite frustrerad men vi är ett väldigt bra hockeylag ändå. Förluster kommer, vi lär oss av dem och det är ny match på fredag.

Trots nederlaget drygar AIK ändå ut sin ledning i toppen av HockeyAllsvenskan. Detta sedan AIK får med sig en poäng från förlusten samtidigt som tvåan Leksand förlorade hemma mot Kalmar .

Östersund – AIK 2–1 SO (0-0,0-1,1-0,0-0,1-0)

Östersund: Daniel Öhrn, Maksims Semjonovs (avgörande straff).

AIK: Tim Theocharidis.