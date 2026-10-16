Serieledarnas kollaps: "Oödmjuka"

AIK föll ihop i tredje perioden. Foto: TV4/Bildbyrån

Det blev ett dramatiskt målfyrverkeri när AIK Hockey tog emot Västerås IK inför 5 233 åskådare på Hovet. Hemmalaget såg ut att gå mot en säker seger när Rasmus Rudslätt satte 5–1 i början av den tredje perioden. Men VIK vägrade att ge upp.

Inom loppet av cirka tolv minuter stod gästerna för en sensationell upphämtning. Med fyra raka mål – däribland kvitteringen till 5–5 av Lukas Zetterberg i spel sex mot fem med drygt en minut kvar – tvingade Västerås fram en förlängning.

-- Vi blir oödmjuka i saker vi gör. Västerås gör det bra, de börjar flytta mer folk i anfall och chansar mer. Vi förlorar alldeles för mycket kamper, då kan det gå snabbt i den här ligan., säger AIK:s Oscar Nord till TV4.

I övertiden drog dock VIK på sig en utvisning i det absoluta slutskedet av ordinarie tid. I spel fyra mot tre klev Oscar Nord fram och sköt sitt andra mål för kvällen till 6–5, vilket säkrade extrapoängen för gnaget.

-- Det händer lite för mycket för våran smak. Det känns jäkligt surt. Vi lyckas få med oss två poäng, även om det känns som vi förlorar en, säger Oscar Nord.

AIK leder HockeyAllsvenskan med 32 poäng medan Västerås IK ligger på elfte plats med 11 poäng.

Matchfakta

AIK – Västerås IK 6–5 e.fl. (2–1, 2–0, 1–4, 1–0)

Första perioden:

1–0 (04.21) Theoklis Theocharidis (PP2), 2–0 (05.03) Oscar Nord (Tyler Vesel, William Pethrus) PP2, 2–1 (15.20) Anton Olsson (Daniel Gunnarsson, Liam Engström)

Andra perioden:

3–1 (28.26) Viktor Lennartsson (Oskar Magnusson), 4–1 (39.48) Daniel Ljungman (William Pethrus, Martin Schreiber)

Tredje perioden:

5–1 (41.14) Rasmus Rudslätt (Scott Pooley), 5–2 (46.29) Felix Johansson (Fabian Hellström, Jimmie Jansson) PP1, 5–3 (52.26) Sebastian Falk (Melker Bertals, Carl Jakobsson), 5–4 (52.57) Victor Pantzare (Adam Arvedson, Oscar Birgersson), 5–5 (58.48) Lukas Zetterberg (Jimmie Jansson)

Förlängning:

6–5 (61.01) Oscar Nord (Scott Pooley, Theoklis Theocharidis) PP1

Skott: 28–22 (11–7, 10–6, 4–9, 3–0)

Utvisningar: AIK 3x2 min, VIK 3x2 min

Publik: 5 233 (Hovet, Johanneshov)