HV71 var 17 sekunder från segern – sedan vände Malmö.

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24 oktober 2015.

Det är senast som HV71 tog tre poäng i en bortamatch mot Malmö Redhawks. Sedan Malmö gick tillbaka upp till SHL 2015 har HV endast vunnit tre (!) matcher i Malmö Arena.

I kväll såg smålänningarna dock ut att gå mot ett efterlängtat trendbrott.

HV71 hade fem raka förluster samtidigt som man förlorat alla sju matcher på bortaplan den här säsongen. Nu såg dock trenden ut att brytas då HV också var på väg mot sin första bortavinst i Malmö på elva år.

Det stod 2-1 till HV71 i slutet som såg ut att hålla undan för tre poäng, men då gjorde som Malmö brukar göra och stod för en sen vändning. Med 17 sekunder kvar att spela kvitterade Oscar Eklind till 2-2 sedan han styrt in sitt andra mål i matchen. Därmed väntade förlängning i Malmö Arena.

Där kom Carl Persson i ett friläge och kunde punktera matchen genom att skjuta 3-2, när det bara återstod 20 sekunder av övertiden. I stället för tre poäng får HV71 nöja sig med endast en poäng.

HV71 tappade segern med 17 sekunder kvar mot Malmö

Det blev mållöst i första perioden innan Malmös hemvändare Oscar Eklind gav hemmalaget ledningen i andra perioden. 1-0 stod sig då HV71 inte lyckades få hål på MIF-keepern Marek Langhamer. I tredje perioden lyckades smålänningarna dock knäcka koden.

Redan efter 38 sekunder lyckades HV71 kvittera. Det var då nyförvärvet Mike Hardman som spräckte nollan, både personligt och för laget. Lucas Lagerberg drev upp med pucken och lade in den på mål. Hardman dök sedan fram och stötte in returen för sitt första mål den här säsongen. 1-1 och det var plötsligt vidöppet i matchen igen.

HV71 stod dock för en forcering och lyckades också ta ledningen. Det var forwarden Riley Woods som klev fram och gjorde målet som innebar 2-1 till Jönköpingslaget i Skåne med drygt åtta minuter kvar att spela. Återigen var det Lucas Lagerberg och Hugo Fransson som stod för förarbetet till målet.

Sedan tappade HV71 alltså i slutet och Malmö Redhawks kunde vinna med 3-2 efter förlängning.

Därmed har HV nu förlorat sex raka matcher samt har idel förluster i åtta matcher på bortais under hösten. Malmö har också åtta raka vinster i inbördes möten mot HV71.

– Jag är otroligt besviken på resultatet. Vi förtjänar bättre i dag. Vi var så nära tre poäng… Jag är otroligt besviken. Vi har extremt många fans som har tagit sig hit i dag och stöttar oss i ur och skur. De tar över arenan i dag och vi hade gärna gett dem tre poäng. Det är sjukt surt, säger HV-kaptenen Olle Alsing till TV4.

HV71 plockar därmed endast en poäng och ligger fortsatt kvar på jumboplatsen i SHL med blott elva poäng efter 14 matcher. HV71 har nu en poäng bakom Linköping samt har fyra poäng upp till Växjö och Brynäs som ligger ovanför kvalstrecket.

Malmö – HV71 3–2 OT (0-0,1-0,1-2,1-0)

Malmö: Oscar Eklind 2, Carl Persson.

HV71: Mike Hardman, Riley Woods.