Återförenade – igen: ”Där har han hjälpt mig mycket”

Under Mika Zibanejads första säsongen i NHL var Daniel Alfredsson hans kapten i Ottawa Senators.

Nu har profilerna återförenats igen för att ta Sverige till ett nytt guld i Hockey-VM – 13 år senare.

– Det är klart att det finns detaljer i spelet som jag har tagit från honom, berättar svenske stjärnan efter 4–0-matchen mot Frankrike.

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Inför fredagsmatchen mot Slovenien meddelade Tre Kronor att man kallat in förstärkning till ledarstaben i form av en viss Daniel Alfredsson. ”Alfie” kastades sig på planet för att ansluta till VM-spektaklet och var på plats för första gången under lördagens möte med Frankrike.



För Mika Zibanejad blir detta en speciell återförening. När han slog sig in i NHL var det nämligen den dåvarande Ottawa Senators-kaptenen som tog hand om 19-åringen.



– Det är kul. Han var med oss i 4 Nations i en annan roll. Han är ju inte på bänken med oss nu, men erfarenhetsmässigt så är det svårt att hitta någon mer (kvalificerad), börjar NHL-svensken berätta för hockeysverige.se efter lördagens 4–0-seger mot fransoserna.



Vad kommer du ihåg av den tiden (2011 till 2013)?

– Det var lite läskigt att spela med honom såklart, men en så rutinerad spelare som har gjort så pass mycket i NHL, och var kapten i Ottawa… det var kul när jag väl fick chansen att spela med honom, men det var många år sedan nu, skrattar Zibanejad och fortsätter om hur Alfredsson tog honom under sina vingar:

– Ja, under den tiden tyckte jag det, både på sättet han spelade och… nej, det var bra. Det var väldigt uppskattat från min sida.



Hur stor betydelse har han haft för din fortsatta resa?

– Ja, det är klart att det finns detaljer i spelet som jag har tagit från honom, och som jag kommer ihåg att vi jobbade på. Jag är ju center, så det är lite annorlunda, men skottmässigt och hur jag tänker på det, där har han hjälpt mig mycket. Det var kul, det var bra.

”Kan man hitta något dåligt med det?”

Daniel Alfredssons spelarkarriär avslutades bara ett år senare (2014), men 2015/16 var han tillbaka som ”Senior Advisor” i Ottawa, medan Zibanejad var kvar i klubben. Nu har han fått precis samma roll för att hjälpa Sam Hallam och gänget att ta Sverige till ett VM-guld.



– Det kommer aldrig… jag vet inte, kan man hitta något dåligt med att ta in en sån? Det tror jag inte. Det är bara positivt, säger Zibanejad och fortsätter:

– Det är ett till par ögon som får kolla på situationerna, matchen och hur allting är – och som hjälper staben och oss spelare. Det är bara positivt.



Förstärkningen kommer dessutom lagom till att Sverige ställs mot Kanada i finalen av grupp A.



– Det är kul. Jag känner till de spelarna lite bättre än de här spelarna vi har spelat mot de sista dagarna. Jag tror vi vet vad vi har framför oss, men det ska bli kul, säger Mika om att möta Kanada.



Hur ska ni stoppa MacKinnon och Crosby?

– Jag vet inte. Spela hårt mot dem, inte ge dem så mycket tid. Det är två bra spelare. Jag vet inte hur du kan stoppa dem helt. Jag tror inte att du kan det med de typerna av spelare, men du får bara försöka se till att de inte får så många chanser som möjligt.